- Bezstronność prok. Ewy Wrzosek budzi wątpliwości; to bulwersujące, że została wyznaczona przez prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do sprawy, w której Barbara Skrzypek została wezwana na przesłuchanie jako świadek - powiedział podczas konferencji Andrzej Duda.

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę, 15 marca. W środę 12 marca była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna; Skrzypek była członkiem zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest kluczowym udziałowcem spółki Srebrna. Przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadziła prok. Ewa Wrzosek.

"Bezstronność budzi wątpliwości"

Podczas wtorkowego oświadczenia prezydent Andrzej Duda przekazał, że w poniedziałek zaprosił na rozmowę pełnomocnika Skrzypek, który nie został dopuszczony do udziału w przesłuchaniu, mimo że - jak mówił Duda - dwukrotnie zwracał się do prokuratora o dopuszczenie go do udziału w przesłuchaniu jako pełnomocnika świadka. "Odmówiono mu tego zdecydowanie, został de facto wyproszony" - mówił prezydent.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że w czynnościach przesłuchania brały udział trzy osoby, w tym prokurator prowadząca Ewa Wrzosek i dwoje pełnomocników zawiadamiającego o wszczęcie postępowania, których "bezstronność w sprawie budzi wątpliwości".

"Jednym (z nich) był pan mecenas (Jacek) Dubois, którego inklinacje polityczne i poglądy są powszechnie znane, albowiem pan mecenas nie wahał się przez ostatnie lata publikować ich w internecie i wypowiadać się w sposób delikatnie mówiąc krytyczny, żeby nie powiedzieć momentami wręcz nienawistny o poprzednim obozie rządzącym, o tzw. obozie Zjednoczonej Prawicy" - zaznaczył prezydent.

Ocenił również, że wątpliwości budzi też "kwestia bezstronności" prokurator Wrzosek, "znanej również z bardzo politycznych, bardzo ostrych, wręcz radykalnych wypowiedzi".

Zdaniem prezydenta "bulwersujące jest to, że została ona w ogóle wyznaczona do takiej sprawy, która ma charakter polityczny".

"I do tej sprawy Prokurator Generalny wyznaczył takiego właśnie, a nie innego prokuratora, jak sądzę, znakomicie wiedząc, komu tak naprawdę tą sprawę powierza i jaki jest profil osobowościowy i światopoglądowy tej osoby, a też jakie zachowania ta osoba prezentuje, bo przecież wcześniej ta osoba była współpracownikiem pana ministra Adama Bodnara w ministerstwie sprawiedliwości" - mówił prezydent o prok. Wrzosek.