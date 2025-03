Państwa członkowskie UE są zgodne co do potrzeby dozbrajania Europy według planu przedstawionego przez Ursulę von der Leyen, ale chcą uwzględnienia interesów krajowych - informuje minister finansów Andrzej Domański. Dzisiejsze posiedzenie ministrów w Brukseli będzie poświęcone przede wszystkim poluzowaniu unijnych reguł fiskalnych tak, by państwa członkowskie mogły zwiększyć swoje wydatki na obronność.

Domański, który we wtorek w imieniu polskiej prezydencji przewodniczy posiedzeniu unijnych ministrów finansów, powiedział, że szefowie resortów spotkali się już w poniedziałek, by podczas kolacji przedyskutować plan zbrojenia Europy przedstawiony 6 marca przez von der Leyen na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej poświęconym obronności. Zakłada on możliwość zmobilizowania nawet 800 mld euro na zbrojenia, w tym m.in. za pomocą pożyczek w wysokości 150 mld euro dla państw członkowskich i dzięki poluzowaniu unijnych reguł fiskalnych.

"To było bardzo owocne spotkanie" - powiedział we wtorek Domański. Dodał, że państwa położyły na stole różne propozycje i postulaty dotyczące zwiększenia ich finansowej gotowości do budowy bezpieczeństwa w Europie. "Jesteśmy gotowi omówić wszystkie, ponieważ wierzymy, że nie ma jednego uniwersalnego narzędzia, które będzie działać. Niektóre rozwiązania będą odpowiednie dla jednych krajów, inne dla pozostałych. Na pewno musimy zbudować silny europejski przemysł obronny i musimy go zabezpieczyć" - ocenił minister.

Domański powiedział, że wszystkie te propozycje zostaną przedstawione KE na posiedzeniu ministrów finansów, a rozmowy na ich temat będą się toczyć w najbliższych tygodniach. "Polska prezydencja oczywiście uwzględnia interesy wszystkich państw członkowskich, natomiast z całą pewnością bezpieczeństwo jest naszym priorytetem" - powiedział szef polskiego resortu finansów.

Jak dodał, wtorkowe posiedzenie skupi się przede wszystkim na rozmowach o poluzowaniu unijnych reguł fiskalnych tak, by państwa członkowskie mogły zwiększyć swoje wydatki na obronność.