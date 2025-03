Program rządowego wsparcia zakupu mieszkań lub domów na własność – „Pierwsze klucze” – ma być dostępny wyłącznie dla osób, które nie miały i nie posiadają własnego mieszkania bądź domu.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii złożyło wniosek o wpisanie projektu ws. dopłat do kredytów hipotecznych do wykazu prac rządu - poinformował w piątek szef resortu Krzysztof Paszyk w TVP Info.

Będą kryteria dochodowe

Program wsparcia zakupu mieszkań lub domów na własność – „Pierwsze klucze” – ma być dostępny wyłącznie dla osób, które nie miały i nie posiadają własnego mieszkania bądź domu. Jak poinformował minister, osoby takie one musiały też spełnić określone ustawą kryteria dochodowe.

Założenia programu wykluczają kupno nieruchomości na rynku pierwotnym. Aby skorzystać z programu kupowane mieszkanie lub dom muszą być oddane do użytku co najmniej 5 lat wcześniej, a dotychczasowy właściciel musi je posiadać od co najmniej 3 lat. Program może też posłużyć do wsparcia finansowania budowy domu systemem gospodarczym.

Limit do 10 tys. zł

Wprowadzony ma zostać limit ceny metra kwadratowego – do 10 tys. zł (w przypadku Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania i Wrocławia do 11 tys. zł). Gminy będą miały także możliwość samodzielnego wyznaczania limitu cenowego.