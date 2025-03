Ustawa o asystencji osobistej ma trafić na Radę Ministrów na przełomie marca i kwietnia. Wiceminister Łukasz Krasoń przypomina, że prace są zaplanowane tak, aby proces legislacyjny zakończył się jeszcze przed wyborami prezydenckimi.

Podczas sejmowej komisji polityki senioralnej wiceminister pracy Łukasz Krasoń przedstawił informację na temat zaangażowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Jego zdaniem to najlepiej skonsultowana ustawa społeczna, która wyszła z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1000 uwag do projektu

- Mamy ponad tysiąc uwag od strony publicznej, społecznej - podkreślił wiceminister. Zaznaczył, że obecnie projekt jest na etapie nanoszenia poprawek i w ciągu kilku dni poprawiona ustawa trafi do poszczególnych resortów i opinii publicznej. To, kiedy projekt trafi do prac w Sejmie, zależy to od tempa prac na Komitecie Rady Ministrów i samej Radzie Ministrów.

Łukasz Krasoń przypomniał, że prace zaplanowane są tak, aby proces legislacyjny zakończył się jeszcze przed wyborami prezydenckimi. -Jeśli chodzi o harmonogram, no to pewnie końcówka marca, początek kwietnia - ustawa będzie na Radzie Ministrów - zaznaczył.

Co w projekcie

Konsultacje publiczne projektu ustawy o asystencji osobistej zakończyły się 15 stycznia. Według resortowej regulacji z usług osobistego asystenta będzie mogła bezpłatnie skorzystać osoba z niepełnosprawnością od 13. do 65. r.ż. Miesięczny wymiar godzin asystencji oraz zakres wsparcia będzie ustalany indywidualnie przez powołany do tego zespół.

- Usługa asystencji będzie realizowana dwutorowo, równolegle. Projektowo i ustawowo. Osoba, która złoży wniosek przed 65. rokiem życia, będzie mogła z niej skorzystać, nawet jeśli ten 65. rok przekroczy, ale do czasu wypełnienia tej decyzji, czyli na okres pięciu lat" - informuje wiceminister. Systemy wspierania osób niepełnosprawnych mają się uzupełniać. System dla seniorów będzie realizowany przy użyciu bonu senioralnego. - Mamy różne projekty kierowane do osób przed 13. rokiem życia - dodał.

Obecnie usługi asystenckie realizowane są przez MRPiPS w ramach czasowych programów kierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma systemowego uregulowania usług asystenckich tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.