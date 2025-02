Do 25 lutego potrwają konsultacje nowego programu dopłat do zakupu rowerów elektrycznych - poinformował w środę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Budżet "Mojego roweru elektrycznego" to 50 mln zł, a dotacja może wynieść maksymalnie 4,5 tys. zł.

Zgodnie z opublikowanym projektem programu "Mój rower elektryczny" przewiduje on dotacje na zakup: nowego roweru elektrycznego, nowego elektrycznego roweru transportowego (cargo), nowego elektrycznego wózka rowerowego. "Zgodnie z założeniami, pojazdy powinny być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu" - przekazano.

Program przewiduje, że beneficjentami programu będą osoby fizyczne. Dotacje do zakupu roweru elektrycznego wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 2500 zł. W przypadku rowerów cargo i wózków rowerowych maksymalna dotacja to 4500 zł. Wsparcie nie zostanie udzielone na pojazd sfinansowany z wykorzystaniem leasingu. "Dotacja udzielana będzie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, rozumianego jako data wystawienia faktury VAT/paragonu imiennego potwierdzającego zakup pojazdu wraz z potwierdzeniem zapłaty" - poinformowano.

Budżet programu to 50 mln zł, a z wyliczeń NFOŚiGW wynika, że wsparciem ma być objęty zakup co najmniej 17 333 pojazdów.

W projekcie programu wskazano, że do dofinansowania kwalifikować się będą pojazdy wyprodukowane w UE i posiadające certyfikat CE. Dotacje będą przysługiwały też do rowerów, które będzie można ładować z domowego gniazdka; nie będą one mogły mieć też tzw. manetki gazu, czyli dźwigni potencjometru wyzwalającej wspomaganie bez udziału nacisku na pedały (z wyjątkiem funkcji tzw. walk assist). Wsparcia nie otrzymają też pojazdy, do których producenci dołączają dźwignię potencjometru do samodzielnego montażu. Z dofinansowania wykluczone też będą rowery, które umożliwiają zmianę progu zaprzestania wspomagania elektrycznego z domyślnych 25 km/h na wyższą wartość.

W przypadku rowerów cargo oraz wózków minimalna ładowność (dotyczy wagi samego ładunku) ma wynosić 60 kg. "Dofinansowaniu nie podlegają pojazdy z odrębną przyczepą. Rower cargo oraz wózek rowerowy kwalifikuje się do dofinansowania jedynie w przypadku, gdy jest wyposażony w specjalne przestrzenie transportowe (takie jak skrzynie, platformy, przedłużona rama), które stanowią konstrukcyjną całość z ramą roweru" - poinformowano.

Fundusz w projekcie programu poinformował ponadto, że okres kwalifikowalności wydatków trwać będzie od 4 lipca 2024 do 30 maja 2029 roku.

Pod koniec stycznia wiceszef NFOŚiGW Paweł Augustyn informował podczas spotkania z dziennikarzami, że start naboru w programie planowany jest w II kwartale br. Przekazano wówczas, że program ma być pilotażem, a Fundusz skłania się do tego, by beneficjentami w pierwszej kolejności były osoby fizyczne, a potem - przedsiębiorcy.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, program dopłat do zakupu rowerów elektrycznych miał być finansowany ze środków unijnych Funduszu Modernizacyjnego, ale zgody nie udzielił Europejski Bank Inwestycyjny. (PAP)