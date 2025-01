Niewielki samolot zderzył się w środę z helikopterem w powietrzu i spadł do rzeki Potomac przy podejściu do lądowania na lotnisku Ronalda Reagana pod Waszyngtonem. Na miejscu są służby ratunkowe.

Katastrofa lotnicza pod Waszyngtonem

"Potwierdzamy, że niewielki samolot spadł do Potomaku nieopodal Reagan National Airport. Łodzie strażackie są na miejscu" - podało na portalu X konto stołecznych służb ratunkowych.

Z nagrania wideo zdarzenia wynika, że samolot zderzył sie w powietrzu z helikopterem. Pierwsze informacje i dane z portali śledzących loty wskazują, że był to Bombardier linii American Airlines, mogący pomieścić do 80 osób. (PAP)

Na pokładzie rozbitego samolotu miało być 60 pasażerów

Na liście pasażerów samolotu lecącego z Wichita do Waszyngtonu, który zderzył się ze śmigłowcem i wpadł do rzeki przed lotniskiem, było 60 osób - podała agencja Reutera, powołując się na źródło w American Airlines. Według telewizji NBC z Potomacu wyciągnięto co najmniej cztery osoby.

Według NBC na pokładzie samolotu było 60 pasażerów i czworo członków załogi. Lokalna filia stacji podała z kolei, że z wody wyciągnięto co najmniej cztery osoby, lecz nie jest jasne, w jakim byli stanie.

Jak podała telewizja Fox News, śmigłowiec Blackhawk, z którym zderzył się w powietrzu odrzutowiec, należał do amerykańskiej armii. W okolicy lotniska Reagana znajduje się kilka baz wojskowych, a także Pentagon.(PAP)

Trump: Niech Bóg błogosławi ich dusze

Zostałem w pełni poinformowany o strasznym wypadku, który właśnie miał miejsce na lotnisku Reagan National Airport. Niech Bóg błogosławi ich dusze - napisał prezydent USA Donald Trump w oświadczeniu.

"Zostałem w pełni poinformowany o strasznym wypadku, który właśnie miał miejsce na lotnisku Reagan National Airport. Niech Bóg błogosławi ich dusze. Dziękuję za niesamowitą pracę wykonywaną przez naszych ratowników. Monitoruję sytuację i będę przekazywał więcej szczegółów, gdy się pojawią" - napisał Trump w oświadczeniu wydanym przez Biały Dom.