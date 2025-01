Nie zostałem po raz szósty dziadkiem, ale tak się trochę czuję - jest pierwsze dziecko z naszego programu in vitro, dziewczynka! Wszyscy na nią czekaliśmy, nie tylko rodzice - powiedział w środę premier Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"W ciągu ośmiu miesięcy to jest prawie 10 tysięcy ciąż" - zaznaczył szef rządu. Dodał, że "to pierwsze szczęście będzie dobrym znakiem dla wszystkich pozostałych par". "Także naprawdę jest się z czego cieszyć" - zakończył.

W środę rano ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała, że do programu refundacji in vitro zakwalifikowanych jest ponad 23 tys. par i udało się uzyskać 9 258 ciąż.

"Właśnie urodziło się nam pierwsze dziecko z naszego programu in vitro. To jest wcześniaczek (...). Dziewczynka i mama czują się bardzo dobrze. Gratuluję rodzicom, cieszę się po prostu niezmiernie" - powiedziała na antenie radia TOK FM.

"Ogromny sukces"

Efekty rządowego programu wsparcia in vitro, z którego od 1 czerwca 2024 roku mogą korzystać pary dotknięte niepłodnością, szefowa resortu zdrowia określiła mianem "ogromnego sukcesu".

Dodała, że dużą popularnością cieszy się także dotowany przez państwo program ochrony płodności na okoliczność leczenia, m.in. onkologicznego. "Jest ponad pół tysiąca osób, które zamroziło swoje gamety" - powiedziała, zaznaczając, że większość tej grupy stanowią mężczyźni.

Rządowy program wsparcia in vitro przeznaczony jest dla par, które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu (wystarczy deklaracja), u których w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu stwierdzono niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona, a także takich, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, utworzone w ramach wcześniej realizowanych procedur. Obowiązujące w programie kryterium wieku to 42 lata dla kobiet, które korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia, 45 - dla kobiet, które korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka, oraz 55 lat dla mężczyzn.(PAP)