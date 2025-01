PKW, podobnie jak inne organy władzy publicznej, ma konstytucyjny obowiązek wyjaśnienia wątpliwości wydawanych rozstrzygnięć - tak minister finansów Andrzej Domański uzasadnił swoje wystąpienie do PKW o wykładnię uchwały dotyczącej wypłaty pieniędzy dla PiS.

"Prośba o wyjaśnienie wątpliwości prawnych dotyczących uchwały PKW z dnia 30 grudnia 2024 r. ma swoje oparcie w konstytucyjnym obowiązku organów władzy publicznej, w tym także PKW, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących wydawanych przez nie rozstrzygnięć" - napisał Domański w piśmie do Państwowej Komisji Wyborczej. Pismo do przewodniczącego i członków PKW Ministerstwo Finansów opublikowało w środę.

Na początku stycznia minister finansów skierował do Państwowej Komisji Wyborczej pisma w sprawie uchwały z 30 grudnia, w której PKW zatwierdziła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS, dotyczące wyborów parlamentarnych z 2023 r. W piśmie zwrócił się do PKW o dokonanie wykładni uchwały, czyli wyjaśnienie wątpliwości, co do jej treści. Jego zdaniem, PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej i warunkowej.

Szef PKW Sylwester Marciniak w odpowiedzi na to pismo zwrócił się do ministra finansów z prośbą o niezwłoczne wskazanie podstawy prawnej jego wniosku o wykładnię uchwały PKW. (PAP)