Sejm przyjął w czwartek 28 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2025 r. Dodatkowe ponad 17 mln zł otrzymają ochotnicze straże pożarne, a 70 mln zł trafi do nowej rezerwy celowej na wsparcie małych i średnich organizacji pozarządowych, działających w małych miejscowościach.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Poparcie uzyskały m.in. poprawki, które zakładają przeznaczenie z rezerwy celowej dla komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej kwoty 17 mln 555 tys. zł na ochotnicze straże pożarne czy też utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 70 mln zł dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Te pieniądze mają iść na wsparcie małych i średnich organizacji pozarządowych, działających w niewielkich miejscowościach.

Miliony na turystykę i na kadrę na igrzyska olimpijskie

Posłowie poparli także poprawkę dotyczącą środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakłada ona przeznaczenie 80 mln zł na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w turystyce. W 2025 r. na inwestycje w tym zakresie trafi 50 mln zł. O 15 mln zł wzrosną też środki przeznaczone na zadania w zakresie kultury fizycznej, m.in. na przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz mistrzostwach świata i Europy.

Część poprawek ma na celu uwzględnienie zmian w programach wieloletnich, np. Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie, szpitala onkologicznego we Wrocławiu, modernizację badawczego reaktora jądrowego "MARIA".

Pozostałe poprawki zgłoszone przez Senat a przyjęte przez Sejm przewidują m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników służby cywilnej, wzrost wydatków na finansowanie działalności oficerów łącznikowych Policji, zmiany w budżetach Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prezydent ma tydzień na jej podpisanie, może także skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Założenia budżetu na 2025 rok

Ustawa budżetowa została przygotowana przy założeniu, że w 2025 r. wzrost PKB wyniesie 3,9 proc., a inflacja średnioroczna - 5 proc. Zgodnie z ustawą dochody budżetu wyniosą 632,6 mld zł, wydatki 921,6 mld zł, a deficyt sięgnie 289 mld zł, czyli 7,3 proc. PKB.

W budżecie na 2025 r. zabezpieczono na obronę narodową, w tym na wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych, rekordową kwotę 124,3 mld zł. W porównaniu do 2024 roku to wzrost o 6,2 mld zł. Łącznie z wydatkami Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w przyszłym roku wydatki na obronę narodową sięgną 186,6 mld zł, czyli będą o 28,6 mld zł większe niż planowano na ten rok. Oznacza to, że w 2025 roku wydatki na polskie wojsko wyniosą 4,7 proc. PKB; w tym roku to 4,2 proc. PKB.

Więcej na wynagrodzenia dla budżetówki w 2025 r.

Według budżetu wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku wyniesie 7 proc. O 5 proc. wzrośnie kwota bazowa dla wynagrodzeń nauczycieli, dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy, pracowników ministerstw oraz urzędów centralnych i wojewódzkich. Zwiększony zostanie także fundusz wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS. Na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2025 r., w tym dla funkcjonariuszy oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, przeznaczono 24,2 mld zł.

Co jeszcze znalazło się w budżecie?

W ustawie budżetowej zapisano też:

221,7 mld zł na ochronę zdrowia (łącznie z NFZ), co oznacza wzrost wydatków o blisko 31 mld zł.

8,4 mld zł trafi na program „Aktywny rodzic”

na program „Rodzina 800+” 62,8 mld zł

3,2 mld zł na rentę wdowią

na 13. i 14. emeryturę zostanie przeznaczone 31,5 mld zł

24,2 mld zł trafi na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych

na cele związane z mieszkalnictwem rząd przeznaczy ok. 4,2 mld zł

4,6 mld zł zostało zarezerwowane na potrzeby procesu inwestycyjnego elektrowni jądrowej. Pieniądze te mają posłużyć do dokapitalizowania spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

W 2025 roku deficyt sektora general government (instytucji rządowych i samorządowych) wyniesie 5,5 proc. PKB. Przewidywana relacja do PKB długu tego sektora (wg definicji UE) wyniesie 54,6 proc. na koniec 2024 roku i 59,8 proc. na koniec 2025 roku, czyli poniżej wartości referencyjnej, określonej w traktacie o funkcjonowaniu UE na 60 proc.