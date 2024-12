- Lotnisko Chopina zapcha się w przyszłym roku i musimy gdzieś obsłużyć ruch, który rośnie - powiedział pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. Jego zdaniem pierwszy samolot wyląduje na lotnisku CPK w Baranowie jesienią 2032 r.

"To będzie hub, który zastąpi Lotnisko Chopina jako nowe lotnisko krajowe.(...) Lotnisko Chopina będzie modernizowane. Gdybyśmy nie przeprowadzili modernizacji tego lotniska, stracilibyśmy ponad 30 mln pasażerów do dnia otwarcia nowego lotniska" - powiedział Lasek.

Jak dodał pełnomocnik, "Lotnisko Chopina zapcha się w przyszłym roku" i "musimy gdzieś obsłużyć ruch, który rośnie". Dlatego port ten ma być zmodernizowany, ale bez powiększania stref ograniczonego użytkowania wokół - zaznaczył Lasek.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. (PAP)

wkr/ pad/