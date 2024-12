Szefowa KPRP Małgorzata Paprocka oceniła we wtorek, że przed nowym prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim stoi duże wyzwanie ze względu na trudną sytuację wokół TK, zarówno "budżetowo", jak i ze względu na "różne pomysły na radykalne zmiany".

Prezydent Andrzej Duda powołał w poniedziałek Święczkowskiego na nowego prezesa TK; dotychczas funkcję tę sprawowała Julia Przyłębska, której kadencja jako sędzi zakończyła się 9 grudnia.

Szefowa KPRP pytana we wtorek w TVN24 o tę nominację, oceniła, że jest to "nowe rozdanie" w TK. "Wokół Trybunału sytuacja jest bardzo trudna, i budżetowo, i sama atmosfera. Różne pomysły na radykalne zmiany już bardzo mocno skrytykowane chociażby przez Komisję Wenecką pokazują, że przed panem prezesem naprawdę duże wyzwanie" - powiedziała Paprocka.

Na uwagę, że do prezydenta trafiły dwie kandydatury - Bartłomieja Sochańskiego i Bogdana Święczkowskiego - i pytanie, dlaczego wybrał tego drugiego, odparła: "Myślę, że głównym argumentem była kwestia ogromnego doświadczenia. Pamiętajmy, że prezes TK w sensie orzeczniczym jest jednym z sędziów, natomiast spoczywa na nim mnóstwo obowiązków organizacyjnych i tutaj doświadczenie pana prezesa jest gigantyczne" - oceniła. W tym kontekście wskazała, że Święczkowski był wcześniej Prokuratorem Krajowym i zarządzał ogromną instytucją.

Zgromadzenie Ogólne sędziów TK spośród czterech kandydatów wyłoniło dwóch, których kandydatury trafiły do prezydenta. Byli to Sochański i Święczkowski. Prezydent Duda podczas poniedziałkowej uroczystości podczas której powołał Święczkowskiego, podkreślił, że jest to ważny moment, zarówno dla Trybunału Konstytucyjnego, jak i całej Rzeczpospolitej Jak powiedział, Święczkowski będzie kierował Trybunałem "w czasach różnych politycznych wstrząsów i batalii", a "kwestia praworządności, zgodności z konstytucją działań instytucji państwa, ale przede wszystkim osób odpowiedzialnych za te instytucje ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości Rzeczpospolitej i dla jej stabilności i bezpieczeństwa".

Duda powiedział też, że na tej funkcji potrzebna jest osoba, która umie i nie boi się podejmować decyzji, ale ma też doświadczenie zarządcze w instytucjach.

Święczkowski od 24 listopada 2015 r. do 6 marca 2016 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Później pełnił funkcję Prokuratora Krajowego i pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego. 8 lutego 2022 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 16 lutego 2022 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z prawem, prezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie jest krytykowany przez obecne władze i część prawników. 6 marca br. Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. (PAP)