Zbigniew Ziobro ma dziś zeznawać przed komisją śledczą ws. Pegasusa. Początek posiedzenia zaplanowano na godzinę 10:00. Przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się na posiedzeniu jawnym. Czy Ziobro będzie zeznawał?

Zbigniew Ziobro wezwany ws. Pegasusa

Zgodnie z zamieszczonym na oficjalnej stronie Sejmu RP harmonogramem prac komisji śledczej ws. Pegasusa, na 4 listopada zaplanowano przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Został wezwany w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Transmisja posiedzenia komisji śledczej ws. Pegasusa – 4 listopada 2024 r.

Transmisję posiedzenia komisji śledczej ws. Pegasusa można obejrzeć online. Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry odbędzie się na posiedzeniu jawnym. Początek posiedzenia o godzinie 10:00.

Kim jest Zbigniew Ziobro?

Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Poseł na Sejm IV, V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W latach 2005-2007 był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W okresie od 2015 r. do 2023 r. dzierżył tekę ministra sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W latach 2016–2023 ponownie sprawował funkcję prokuratora generalnego.