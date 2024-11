Zbigniew Ziobro został wezwany przed komisję śledczą ws. Pegasusa. Ma złożyć zeznania podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji. To kolejna próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego. Czy stawi się na przesłuchanie?

Listopadowe przesłuchanie przed komisją śledczą ws. Pegasusa

Kolejne przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że najbliższe posiedzenie komisji zaplanowano na poniedziałek, 4 listopada 2024 r. O godz. 10:00 rozpocznie się przesłuchanie w trybie jawnym.

Zbigniew Ziobro wezwany ws. Pegasusa

Na poniedziałkowe przesłuchanie został po raz kolejny wezwany Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości w latach 2015-2023 i prokurator generalny w okresie od 2016 r. do 2023 r. będzie składał zeznania "w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r." – jak czytamy w zapowiedziach na stronie Sejmu RP.

Ziobro: "Posłowie tej niby komisji popełnili właśnie przestępstwo"

Nie słabną spekulacje dotyczące obecności byłego ministra na poniedziałkowym przesłuchaniu. W opublikowanym 31 października poście na platformie X Zbigniew Ziobro zamieścił zdjęcie wezwania przed komisję śledczą z komentarzem przypominającym o wrześniowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK), dotyczącym niekonstytucyjnego działania tej komisji.

"Ta kartka byłaby nawet zabawna, a jej autorzy niezłymi dowcipnisiami, gdyby nie to, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego posłowie tej <niby komisji> popełnili właśnie przestępstwo m.in. z art. 231 Kodeksu karnego. 10 września TK stwierdził, że zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z Konstytucją i usunął ją z porządku prawnego. Posłowie podszywający się pod nieistniejącą komisję poniosą za to odpowiedzialność karną – to kwestia czasu. Wyślę każdemu z nich kopię wyroku TK, żeby potem nie mogli bronić się przed sądem, że nie wiedzieli" – napisał Zbigniew Ziobro.

Wyrok TK: "Uchwała niezgodna z konstytucją"

Przypomnijmy, że 10 września 2024 r. TK orzekł, że zakres działania komisji śledczej ws. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

"Artykuł 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2024 r. ws. powołania komisji śledczej (...) jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – powiedział po wrześniowej rozprawie sędzia Zbigniew Jędrzejewski.