W poznańskim sklepie pojawiły się alkolody. Nazywają się Ice Shot i zawierają ok. 4 proc. alkoholu. Sprawa wzbudziła podobne emocje, co szybko wycofane z rynku alkotubki. O sprawie poinformował lokalny serwis Wpoznaniu.pl.

Po publikacji w mediach materiałów o sprzedaży lodów z alkoholem, sprawą zajął się Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

Alkolody razem ze zwykłymi lodami w sklepowych zamrażarkach

– Towar został przez nas zabezpieczony. W tej chwili nie jest już dostępny w sprzedaży. Prowadzone są czynności kontrolne i dalej będą podejmowane decyzje mające na celu wycofanie tego produktu – wyjaśnia w rozmowie z serwisem wpoznaniu.pl Krzysztof Mansfeld, zastępca Kierownika Wydziału Kontroli.

Mansfeld zwrócił uwagę, że obowiązujące przepisy prawa żywnościowego, które mówią o tym, że etykowanie, reklama czy prezentacja żywności, w tym kształt czy wygląd produktu oraz miejsce i sposób ułożenia produktu nie może wprowadzać konsumenta w błąd.

– Te lody przypominają wszystkie inne lody wodne. Ułożone były w zamrażarce wśród wszystkich innych lodów. Dostęp do nich miał każdy. Tylko dokładne przeczytanie etykiety mogło naprowadzić klienta na to, że ma do czynienia z produktem alkoholowym, a nie zwykłym lodem wodnym – wskazał.

Firma z Koszalina

Produkty znalezione przez czytelnika wpoznaniu.pl to produkt Fabryki Lodów Jan Januszewski. Na stronie Lodyjan.pl widać, że firma dysponuje czterema smakami lodów:

Lody Daiquiri – lody alkoholowe z truskawkami "o smaku kubańskiego drinka Daiquiri przygotowywanego na bazie trzech głównych składników: wódki, soku z limonki i świeżych truskawek".

Lody Mojito - o smaku rumu, mięty i soku z limonki.

Lody Picacolada - na bazie rumu, śmietanki kokosowej, soku ananasowego i cytrynowego.

Lody Vodka-Lemon - głównymi składnikami są wódka i cytryna.

"Na zdrowie" – pisze producent pod ostatnim typem produktu.

Poprosiliśmy producenta z Koszalina o stanowisko w tej sprawie, na moment publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ministra zdrowia zajmie się sprawą alkolodów

Ministra Izabela Leszczyna zapytana o alkolody odpowiedziała, że zmiany legislacyjne nie są tak szybkie, jakbyśmy tego chcieli.

– Nawet w takich trudnych, newralgicznych i nadzwyczajnych sytuacjach, jak alkotubki, czy lody alkoholowe. Ustawa, którą przygotowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, które jest już po Stałym Komitecie Rady Ministrów, przewiduje, że opakowania alkoholu – to był także wniosek pani ministry Barbary Nowackiej – nie mogą zachęcać dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia, do kupowania takich alkoholi – przekazała.