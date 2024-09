Drogi ekspresowe w Polsce są często kojarzone z szybką jazdą i możliwością poruszania się z prędkością 120 km/h. Jednakże kierowcy nie zawsze mogą korzystać z tej maksymalnej prędkości, a przekroczenie dozwolonego limitu może wiązać się z mandatem i punktami karnymi.

Zgodnie z przepisami zawartymi w artykułach 20 i 21 Prawa o ruchu drogowym, dopuszczalne prędkości na polskich drogach zależą od kilku czynników: rodzaju drogi, typu pojazdu oraz rodzaju pojazdu poruszającego się po drodze. W przypadku dróg ekspresowych, maksymalna prędkość dla samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 120 km/h na drogach dwujezdniowych oraz 100 km/h na drogach jednojezdniowych.

Co jednak istotne, warto zaznaczyć, że na drodze ekspresowej nie zawsze możemy jechać z prędkością maksymalną – ograniczenia mogą wynikać z różnych przyczyn, jak oznakowanie, stan nawierzchni, czy specyficzne przepisy dotyczące konkretnych odcinków drogi.

Ciężarówki i pojazdy z przyczepą

Przepisy jasno różnicują prędkości nie tylko w zależności od typu drogi, ale również od rodzaju pojazdu. Samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony oraz zespoły pojazdów, czyli np. samochody z przyczepą, mogą poruszać się z prędkością do 80 km/h na drogach ekspresowych, bez względu na to, czy są to drogi jedno- czy dwujezdniowe.

Warto pamiętać, że autobusy mogą jechać nieco szybciej – nawet do 100 km/h na drodze ekspresowej. Te różnice wynikają z regulacji zawartych w Prawie o ruchu drogowym, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Ograniczenia prędkości na obszarach zabudowanych

Podróżując drogą ekspresową, warto również pamiętać o ograniczeniach prędkości obowiązujących w obszarach zabudowanych, przez które czasem przechodzą tego typu drogi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. Prędkość ta może zostać podwyższona lub obniżona za pomocą znaków drogowych. W strefie zamieszkania prędkość jest ograniczona do 20 km/h, a piesi mają prawo do poruszania się całą szerokością jezdni, chociaż takie rozwiązania raczej nie są stosowane na zamieszkałych odcinkach dróg ekspresowych.

Mandaty i punkty karne za przekroczenie prędkości

Pamiętajmy, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości na drogach ekspresowych może prowadzić do nałożenia mandatu i punktów karnych. Obecne przepisy przewidują różne kary w zależności od stopnia przekroczenia prędkości.

Za przekroczenie prędkości o do 10 km/h można otrzymać mandat w wysokości 50 zł, natomiast przy większych naruszeniach, np. o 31-40 km/h, kara wynosi już 800 zł, a w przypadku recydywy – nawet 1600 zł. Warto zwrócić uwagę, że oprócz mandatu, kierowca może otrzymać punkty karne, co w konsekwencji, po ich zebraniu w liczbie 24, skutkuje odebraniem prawa jazdy.