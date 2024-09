Komisja śledcza ws. Pegasusa wznawia prace. Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu odbędzie się przesłuchanie byłego szefa ABW. Pogonowski będzie zeznawał w trybie jawnym i na posiedzeniu zamkniętym. Kiedy odbędzie się jego przesłuchanie?

Komisja śledcza ws. Pegasusa wznawia prace

Ruszają przesłuchania w komisjach śledczych.Prace wznawia także Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że najbliższe posiedzenie zaplanowano na środę, 18 września. O godz. 10:00 rozpocznie się przesłuchanie w trybie jawnym, natomiast o godz. 15:00 zeznania będą składane na posiedzeniu zamkniętym.

Kto będzie przesłuchiwany ws. Pegasusa?

Na przesłuchanie został wezwany Piotr Pogonowski. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) będzie składał zeznania "w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r." – jak czytamy w zapowiadającym posiedzenie komisji komunikacie.

Kim jest Piotr Pogonowski?

Piotr Pogonowski to były szef ABW, związany ze służbą publiczną od 1999 r. W latach 2003–2005 był głównym specjalistą ds. orzecznictwa w Sądzie Najwyższym. W okresie od 2006 r. do 2007 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego w resorcie finansów, a następnie do 2008 r. był dyrektorem Biura Prawnego w Służbie Wywiadu Wojskowego. W latach 2008-2010 zajmował stanowisko dyrektora gabinetu szefa ABW. W październiku 2015 r. premier Beata Szydło powierzyła mu obowiązki szefa ABW, a w 2016 r. stanął na czele agencji. Funkcję tę pełnił do 2020 r., odpowiadającej m.in. za ochronę ekonomicznych interesów państwa. Z informacji medialnych wynika, że po przejęciu sterów ABW w ciągu kilkunastu miesięcy awansował ze stopnia kaprala ABW do stopnia pułkownika ABW. W styczniu 2020 r. złożył rezygnację z tego stanowiska. Miesiąc później otrzymał prezydenckie powołanie na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Funkcję tę pełni od 1 marca 2020 r.