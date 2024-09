– Niewłaściwe zachowanie i ignorowanie tychże decyzji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, jak również spowodowania znacznego niebezpieczeństwaDo najważniejszych z nich należą z pewnością kary administracyjne i grzywny nałożone na osoby, które ignorują zakazy wstępu do stref powodziowych lub odmawiają ewakuacji. Kary te mają na celu zapewnienie posłuszeństwa wobec przepisów oraz ochrony zdrowia i życia mieszkańców. Co więcej, na poziomie prawnym, niepodporządkowanie się decyzjom ewakuacyjnym może prowadzić do odpowiedzialności karnej, zagrożonej sankcją w postaci aresztu lub grzywny – przestrzega mec. Daria Pośpiech-Przeor i dodaje, że takie osoby mogą także zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.