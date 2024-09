Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących tatuaży u funkcjonariuszy służb mundurowych.

Regulacje mają być częścią planu mającego na celu zwiększenie atrakcyjności pracy w formacjach mundurowych, takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Marszałkowska oraz Służba Ochrony Państwa. Liberalizacja przepisów, ma zachęcić potencjalnych kandydatów do wstępowania w szeregi tych formacji.

Wytatuowani też mogą służyć

Projekt nowego rozporządzenia, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, odnosi się do wykazu chorób i ułomności, a także kategorii zdolności do służby. Najważniejszą zmianą w nowelizacji jest usunięcie obowiązku informowania o tatuażach przed badaniem psychiatrycznym, co wcześniej było wymagane od kandydatów.

Aktualnie tatuaże nie są już uznawane za formę samookaleczenia, ani oceniane przez komisje lekarskie podlegające MSWiA. W orzeczeniach medycznych znajdą się jedynie informacje o lokalizacji, wielkości, wyglądzie oraz treści tatuaży, co oznacza odejście od bardziej rygorystycznych ocen z przeszłości.

Poprzednie zmiany w przepisach dotyczących tatuaży miały miejsce w 2018 roku. Wówczas zniesiono obowiązek kierowania kandydatów z tatuażami na badania do poradni zdrowia psychicznego. Obecna nowelizacja stanowi więc kontynuację łagodzenia restrykcji. Jak napisano w uzasadnieniu na stronie RCL celu zwiększenie dostępności pracy w służbach mundurowych i dostosowanie wymogów do zmieniających się standardów społecznych.