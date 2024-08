Gen. Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poinformował o planach zakończenia operacji zakupu osobistego wyposażenia dla żołnierzy, znanej jako „Szpej”, do końca 2026 roku.

Kukuła zaznaczył, że projekt jest niezbędny dla osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej polskich sił zbrojnych.

Operacja "Szpej" - czyli wojsko idzie na zakupy

Operacja „Szpej” została ogłoszona w lutym 2024 roku i jest to projekt masowych zakupów nowoczesnego sprzętu indywidualnego dla żołnierzy. Wśród nich znajdziemy takie elementy jak ocieplane kurtki dla żołnierzy służących na granicach czy sprzęt zwiększający przeżywalność na polu walki.

Wymiana przestarzałego wyposażenia, jak stare karabinki AKMS czy stalowe hełmy wz.67, na nowoczesne systemy uzbrojenia i ochrony.

-"Szpej" jest projektem politycznym, więc mamy bezpośrednie zaangażowanie (wicepremiera, szefa MON, Władysława) Kosiniaka-Kamysza, pana wiceministra (Cezarego) Tomczyka i innych wiceministrów. Stało się naszą ambicją, aby ten projekt doprowadzić do końca i tego, by każdy z naszych żołnierzy dysponował wyposażeniem, które nie tylko zapewnia mu przeżywalność, ale i komfort działania. To zajmie trochę czasu (…). Potrzebujemy jeszcze do dwóch lat, by można było powiedzieć, że każdy polski żołnierz jest już odpowiednio wyposażony. - mówił, cytowany przez PAP, generał Kukuła. - Chcielibyśmy zamknąć operację "Szpej"– zamknąć, czyli osiągnąć ponad 90 proc. efektów w każdym obszarze - w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli do końca 2026 r. powinniśmy przestać mówić o brakach ilościowych, a koncentrować się już tylko i wyłącznie na tematach związanych z tym, co poprawiać, zmieniać, jakie kolejne zmiany wprowadzać w szpeju, aby on był jeszcze bardziej optymalnie wykorzystywany przez naszych ludzi.- dodał.

Jaka przyszłość Sił Zbrojnych RP

Równocześnie z operacją „Szpej” trwają prace nad programem rozwoju Sił Zbrojnych do roku 2035. Dokument ten, choć niejawny, zostanie poprzedzony publikacją tzw. wizji Sił Zbrojnych, która przedstawi kierunki rozwoju wojska w kontekście przyszłych konfliktów i wyzwań.

Wśród obszarów wymagających dalszych inwestycji, gen. Kukuła wymienił walkę elektroniczną oraz szeroko pojętą dronizację.