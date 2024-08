Dzisiaj odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego, podczas którego omówiono "kluczowe koncepcje i ustalono dalsze kroki". We wrześniu zespół przedstawi wnioski Radzie Ministrów.

16 sierpnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Przypomnijmy: wspomniany zespół został powołany przez Donalda Tuska i ma przeprowadzić analizy i wypracować koncepcję zmiany funkcjonowania funduszu. Dotyczy to również zasad finansowania:

składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób duchownych;

działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych;

odbudowy, konserwacji i remontów zabytkowych obiektów sakralnych.

Ostatnio Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący komisji, informował, że na piątkowym (dzisiejszym) spotkaniu prace będą już intensywniejsze.

– Myślę, że teraz będzie intensyfikacja prac. Jesteśmy po pierwszym etapie rozpoznania tego, jakie propozycje składają ministrowie. Jeszcze nie wszyscy złożyli, ale myślę, że na jutrzejszym spotkaniu zostaną przedstawione. Następnie przez najbliższe dwa tygodnie przepracowanie tych propozycji i we wrześniu powinny być już efekty – powiedział szef MON cytowany przez Polską Agencję Prasową. Jak informował Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami, do tej pory wpłynęły takie propozycje związane z odpisem podatkowym czy zabezpieczeniem społecznym.

Posiedzenie zespołu ds. Funduszu Kościelnego

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu poinformowano, że podczas dzisiejszego spotkania omówiono koncepcje dotyczące przedmiotu działania zespołu, które zostały przygotowane przez przedstawicieli poszczególnych resortów.

"Do najbliższego poniedziałku członkowie międzyresortowego zespołu zostali zobowiązani do wyznaczenia kandydatów do prac zespołu problemowego /roboczego/, który zajmie się analizą propozycji przedstawionych przez członków zespołu międzyresortowego" – czytamy w informacji rządu.

Dodano, że we wrześniu Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego ma przedstawić propozycje wypracowanych rozwiązań na posiedzeniu Rady Ministrów.

Fundusz Kościelny w Polsce

Minister finansów mówił niedawno, że nie chce zwlekać z pracami dotyczącymi Funduszu Kościelnego.

– Warto zauważyć, że Fundusz Kościelny to 250 mln zł. I z tego Funduszu Kościelnego opłacane są w przeważającej mierze składki osób duchownych, niewielka część tego funduszu jest związana z zabytkami. Więc to jest element systemu i te składki w jakiś sposób, tę kwestię, trzeba będzie uregulować" – mówił Andrzej Domański cytowany przez PAP.

Przypomnijmy: Fundusz Kościelny został powołany na mocy ustawy z 1950 roku jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie. Stanowi on wyodrębnianą pozycję w części 43 budżetu państwa, w dziale 758 różne rozliczenia oraz w rozdziale 75822 – Fundusz Kościelny. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w 2021 roku na ten cel wydano 182 149,1 tys. zł z 210 534,1 tys. zł – czyli łącznej kwoty przeznaczonej na dotację z Funduszu Kościelnego.

Fundusz Kościelny czeka na zmiany, choć w ustawie budżetowej na ten rok zaplanowano rekordowy wydatek – 257 mln zł.