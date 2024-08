Na jesiennym kongresie PiS zostaną wprowadzone zmiany w statucie partii, aby utworzyć nową strukturę zarządzania, w której znajdą się m.in. młodzi politycy. Decyzję o składzie nowych władz partii podejmie Rada Polityczna PiS niedługo po kongresie, poinformował Jacek Sasin, członek Komitetu Politycznego PiS.

Według informacji Wirtualnej Polski, zespół kilku polityków PiS pracuje nad nowym statutem partii w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej. Wieloletni działacze, tacy jak wiceprezesi partii, mogą trafić do nowego gremium roboczo nazywanego “radą naczelną”, a w zarządzie mają pojawić się młodsi politycy.

PiS z nowym kierownictwem

Jacek Sasin wyjaśnił PAP, że zmiany w statucie są wynikiem dyskusji w PiS na temat dynamizacji zarządzania partią i odnowienia kierownictwa. Zauważył, że w PiS jest obecnie wiele nowych twarzy, młodych polityków, którzy są bardzo aktywni i widoczni publicznie.

Sasin podkreślił, że celem zmian w statucie jest włączenie młodych polityków do kierownictwa PiS. Dlatego statut partii musi zostać zmieniony, aby stworzyć nową strukturę zarządzania z udziałem nowych osób.

Kongres PiS

Polityk poinformował, że decyzje o zmianie statutu zapadną na jesiennym kongresie PiS. Wówczas zostaną zaproponowane nowe struktury.

Kto podejmie decyzje o zmianie władz partii?

Sasin dodał, że decyzję o składzie nowych władz partii podejmie Rada Polityczna PiS po kongresie. Na pytanie, kiedy Rada Polityczna zbierze się w tej sprawie, odpowiedział, że nastąpi to szybko po zmianie statutu na kongresie, ponieważ kongres ma stworzyć ramy organizacyjne i zmienić kierownictwo partii, aby działać skuteczniej.

Szydło w kierownictwie PiS?

Sasin został zapytany przez PAP, czy komentarz wiceprezes partii Beaty Szydło na platformie X, w którym napisała: "Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom", odnosi się do planowanych zmian w zarządzie.

Oświadczenie Bochenka

Polityk odpowiedział, że w tej sprawie kluczowe jest wczorajsze oświadczenie rzecznika PiS Rafała Bochenka, który w imieniu kierownictwa partii stanowczo zaprzeczył, jakoby planowane były zmiany dotyczące stanowisk wiceprezesów partii Beaty Szydło i Antoniego Macierewicza.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał w poniedziałek na platformie X, że nikt nigdy nie sugerował usunięcia Beaty Szydło i Antoniego Macierewicza z funkcji wiceprezesów partii, a medialne doniesienia na ten temat są nieprawdziwe.

Inicjatywa Kaczyńskiego

Sasin, zapytany o inicjatywę zmian, wyjaśnił, że jest to pomysł prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który został przedyskutowany przez kierownictwo partii, głównie w prezydium Komitetu Politycznego.

Zmiany mają na celu zdynamizowanie zarządzania partią. Sasin podkreślił, że obecna sytuacja w Polsce, w tym agresywne działania konkurentów politycznych PiS, wymaga bardzo sprawnego kierownictwa i zarządzania partią, a planowane zmiany strukturalne mają temu służyć.