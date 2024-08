Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała dokumenty z Rządowego Centrum Legislacyjnego, które mają pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej sprawozdania finansowego PiS. Do PKW wpłynęło również zawiadomienie od Adama Bodnara dotyczące wątpliwości związanych z finansowaniem zeszłorocznej kampanii wyborczej. Rzecznik PKW, Marcin Chmielnicki, poinformował, że Komisja nadal nie otrzymała dokumentacji z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Pod koniec lipca PKW nie podjęła decyzji w sprawie sprawozdania finansowego komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku i odroczyła posiedzenie do 29 sierpnia. Komisja zwróciła się o dokumenty do dwóch instytucji państwowych: RCL i NASK. Nieprawidłowości, które miały tam miejsce, zostały opisane w piśmie Kancelarii Premiera do PKW z 26 lipca tego roku.

RCL i NASK miały dostarczyć dokumenty do PKW do piątku. Rzecznik PKW, Marcin Chmielnicki, poinformował PAP, że RCL przekazało dokumenty już w czwartek, ale dokumentacja z NASK nadal nie dotarła do PKW.

Zawiadomienie Bodnara

Chmielnicki potwierdził również, że do PKW wpłynęło zawiadomienie od szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, Adama Bodnara.

W czwartek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że szef resortu przekazał do PKW trzecie zawiadomienie dotyczące wątpliwości w finansowaniu kampanii wyborczej w 2023 roku. Chodzi o klip z września ubiegłego roku, w którym ówczesny minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, zapowiadał zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa. Bodnar wskazał na możliwość naruszenia zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej, ponieważ osoba prowadząca narrację była jednocześnie liderem środowiska startującego w wyborach.