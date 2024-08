Policja planowała zakup 435 karabinków szturmowych HK 416 kal. 5,56 mm, z czego 335 miało być częścią zamówienia podstawowego, a dodatkowe 100 miało zostać zakupione opcjonalnie. Jak podaje portal Infosecurity24.pl kwota przeznaczona na ten cel znacząco odbiega od propozycji firmy Cenzin, która była jedynym oferentem w przetargu.

Komenda Główna Policji chciała wydać 5 633 135,55 zł brutto, podczas gdy oferta Cenzin, będącego częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wynosiła 6 160 559,55 zł brutto za 335 sztuk karabinków. Koszt dodatkowych 100 karabinków wyniósłby 1 838 973,00 zł brutto.

Karabinki szturmowe dla policji

Cenzin zaproponował karabinek szturmowy HK416 A5 z lufą 11 cali, który według oferty kosztuje 18 389,73 zł brutto za sztukę. KGP planowała jednak zakup broni po cenie 16 815,33 zł brutto za sztukę, co oznacza, że konieczne byłoby zwiększenie budżetu na realizację zamówienia o niemal pół miliona złotych.

To drugie podejście policji do tych karabinków. W 2019 roku Policji dostarczono 550 sztuk karabinków Haenel MK 556 za ponad 5,1 mln zł. Wkrótce jednak stwierdzono niezgodność towaru z umową, co doprowadziło do wycofania tych karabinków z użytkowania i rozpoczęcia procedury odstąpienia od umowy.