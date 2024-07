Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Jak podano w komunikacie, Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie o sygn. 3041-1.Ds.191.2023 w sprawie niezastosowania się do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie o sygn. akt X Ka 613/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. orzekającego zakaz pełnienia funkcji publicznej, tj. o czyn z art. 244 kk.

Resort sprawiedliwości podał, że zgromadzony materiał dowodowy dostarczył podstawy do ustalenia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie zastosowali się do orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych i wykonywali mandaty posłów.

"Ustalenia te pozwoliły na przedstawienie M. Kamińskiemu i M. Wąsikowi w dniu 18 kwietnia 2024 r. zarzutów popełnienia przestępstw z art. 244 kk. Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia europosłom przedstawianych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżeni do sądu" - czytamy.

Immunitety Kamińskiego i Wąsika

Kamiński i Wąsik są obecnie posłami do Parlamentu Europejskiego X kadencji i korzystają z immunitetu parlamentarzysty europejskiego. Jednak zgodnie z treścią art. 9. Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów UE, podczas sesji Zgromadzenia, jego członkowie korzystają: na terytorium swojego państwa - z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa, a na terytorium innego Państwa Członkowskiego - z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego.

"Oznacza to, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik korzystają z immunitetu przyznawanego członkom polskiego parlamentu, to jest posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i senatorom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 105 ust. 2 i art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz art. 7 ustęp 1, 2 i 7, art. 7b ustęp 1 i art. 7c ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora, co powoduje, że nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za przestępstwo objęte treścią wniosku, bez zgody Parlamentu Europejskiego" - czytamy w komunikacie prok. Anny Adamiak, rzeczniczki prasowej prokuratora generalnego.

Przypomnijmy: w kwietniu Kamiński i Wąsik usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarzuty z art. 244 Kodeksu karnego, czyli zarzuty niezastosowania się do zakazu sądowego dotyczącego zakazu prowadzenie działalności publicznej i zajmowania określonych stanowisk.

"Stawili się w prokuraturze, usłyszeli zarzuty. Obaj złożyli oświadczenia podobnej treści. W ich ocenie nadal są posłami, chroni ich immunitet i czynności przeprowadzone w dniu dzisiejszym uważają za nieważne. Niemniej jednak te oświadczenia zostały złożone do protokołów przesłuchań ich w charakterze podejrzanych" - mówił prok. Banna.