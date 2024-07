Rada Ministrów podejmie dziś decyzję w sprawie m.in. projektu zakładającego łatwiejszą drogę do służb mundurowych. Zadecyduje również o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP. Jaki jest szczegółowy harmonogram posiedzenia rządu? Czym zajmą się ministrowie 23 lipca 2024 r.?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, 23 lipca 2024 r. Będzie to już trzecie lipcowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 11:00.

Łatwiejsza droga do służby mundurowej?

W programie wtorkowego posiedzenia rządu m.in. projekt umożliwiający absolwentom klas mundurowych skróconą drogę do służby w policji i w Straży Granicznej. Proponowane przepisy dają m.in. możliwość zarządzania i prowadzenia odrębnego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej przed upływem 3 lat od ukończenia oddziału o profilu mundurowym. Jak zakładają autorzy projektu, postępowanie kwalifikacyjne wobec takich kandydatów nie będzie obejmowało testu wiedzy. Zmiana przepisów ma także objąć byłych funkcjonariuszy policji, którzy złożą podanie o przyjęcie do służby po upływie 5 lat od zwolnienia ze służby w Policji. "W takiej sytuacji zakłada się, z uwagi na upływ czasu, iż obok rozwiązań przyjętych w art. 25 ust. 13 ustawy o Policji, względem takiego kandydata będzie przeprowadzany test sprawności fizycznej. Ponadto planuje się uregulowanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów – byłych funkcjonariuszy Policji, którzy posiadają co najmniej stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Z uwagi na nabyte kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz kompetencje ta grupa byłych funkcjonariuszy również będzie podlegała skróconemu postępowaniu kwalifikacyjnemu" – czytamy w uzasadnieniu do Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem klas o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 23 lipca 2024 r.?

Porządek zaplanowanego na 23 lipca 2024 r. posiedzenia rządu przedstawia się następująco: