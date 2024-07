Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zajął stanowisko dotyczące uchwalonej przez Sejm ustawy zajmującej się usprawnieniami dla mundurowych na granicy. Jak napisał, pojawia się pytanie, czy „to jest wystarczający standard ochrony życia”.

W minioniony piątek Sejm przyjął ustawę, która ma na celu zwiększenie sprawności użycia broni palnej Sił Zbrojnych RP, Policji i Straży Granicznej w obliczu potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski. Projekt ustawy, uwzględniający poprawki zgłoszone podczas prac parlamentarnych, uzyskał poparcie 401 posłów. 17 głosów oddano przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu, gdzie przejdzie dalszy proces legislacyjny. Swoje zastrzeżenia do projektu zgłosił już RPO.

Kontratyp złym rozwiązaniem?

-Jest to kontrowersyjne rozwiązanie, ponieważ wprowadza ono kontratyp, który zwalnia z odpowiedzialności karnej sytuacje, w których doszło do naruszenia zasad używania broni. – mówił w RMF FM Wiącek. -Wprowadza ono tak zwany kontratyp, czyli zwalnia z odpowiedzialności karnej sytuacje, w których doszło do naruszenia zasad używania broni, posługując się bardzo niejasnymi pojęciami i taką klauzulą mówiącą, że zwolnienie od odpowiedzialności karnej ma miejsce wówczas, jeżeli okoliczności wymagały natychmiastowego działania. Jest to niejasne pojęcie. – dodał RPO.

Sąd ma obowiązek interpretować prawo na korzyść oskarżonego

Wiącek zwrócił uwagę, że pojęcie kontratypu będzie stosowane przez sądy karne.

-Sąd ma obowiązek stosować prawo, w razie wątpliwości interpretując je na korzyść oskarżonego. Powstaje pytanie, moim zdaniem bardzo zasadne, które jest stawiane przez ekspertów i organizacje pozarządowe, czy to jest wystarczający standard ochrony życia - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wiącek w rozmowie zauważał, że najważniejsze w państwie jest prawne zagwarantowanie tego, że nie zostanie pozbawiony życia człowiek, w sytuacji innej niż bezwzględna, absolutna konieczność.

-Moje zdanie jest takie, że te przepisy są nadmiernie nieprecyzyjne. One mogą doprowadzić do tego, że w sytuacji, w której będzie konieczne przeprowadzenie śledztwa i będzie konieczne ustalenie okoliczności śmierci człowieka, może dojść do umorzenia postępowania - podkreślił rzecznik.