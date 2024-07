4 godziny, tyle obradowała sejmowa komisja sprawiedliwości, która we wtorek zarekomendowała projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz projekt ustawy zawierającej przepisy wprowadzające. W przyszłym tygodniu ma odbyć się drugie czytanie projektów w Sejmie.

Projekt ustawy o TK uzyskał poparcie 16 posłów z komisji, przeciwnych było pięciu posłów. Za projektem przepisów wprowadzających reformę głosowało 15 posłów, przeciw 5.

Sejmowa komisja pracuje nad projektami od tygodnia. Wprowadzono dużo poprawek do przepisów, ale zasadnicze punkty reformy pozostały bez większych zmian.

Pod reformą TK podpisała się koalicja rządząca

Na początku marca, do Sejmu, wpłynęły projekty, które mają zreformować Trybunał Konstytucyjny. Podpisali się pod nimi posłowie koalicji rządowej. Do pierwszego czytania projektów doszło w kwietniu. Jeśli reforma ta wejdzie w życie, trzy ustawy utraciłyby moc. Są to ustawa o statusie sędziów TK, ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK.

Reforma unieważniłaby wydane w ostatnich latach wyroki TK, gdzie w składzie znajdowały sie "osoby nieuprawnione do orzekania".