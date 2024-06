Politycy nie poczuli jeszcze wakacji i w minionym tygodniu spowodowali, że działo się naprawdę wiele. Poznaliśmy między innymi nowych sędziów, wśród których znalazł się były Rzecznik Praw Dziecka, a Trybunał Konstytucyjny murem stanął po stronie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Pojawiły się też wnioski o aresztowanie niektórych polityków, a za to Janusz Kowalski pożegnał się z macierzystą partią.

Polska musi zacząć zaciskać pasa

Czarne chmury zaczęły zbierać się nad polskimi finansami, gdy dokładniej przyjrzała im się Komisja Europejska. Urzędnicy postanowili objąć Polskę procedurą nadmiernego deficytu. Oprócz nas w podobny sposób ukaranych zostało sześć innych krajów członkowskich, w tym m.in. Francja i Włochy. Oznacza to, że każdy z nich będzie musiał przedstawić plan działań naprawczych, które zamierza podjąć, by obniżyć deficyt. Procedura nadmiernego deficytu może zostać uruchomiona na wniosek Komisji Europejskiej, gdy w danym kraju UE deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 3 proc. PKB lub dług publiczny jest wyższy niż 60 proc. PKB.

Bliski współpracownik Ziobry opuszcza partię

Z Suwerenną Polską postanowił pożegnać się polityk, od lat znany ze swego ciętego języka i jasnych poglądów – Janusz Kowalski. A choć nie podał powodów swej rezygnacji, to jednak jasno dał do zrozumienia, że nie odchodzi ze Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem komentatorów, niedługo może znaleźć miejsce w szeregach PiS.

Poseł PiS może pójść za kratki

Prokuratura zabrała się za posła PiS, i byłego wiceministra sprawiedliwości w czasach, gdy resortem zarządzał Zbigniew Ziobro. Śledczy postanowili wystąpić do Sejmu o uchylenie posłowi immunitetu, a jak zapowiadają, grozić może mu nawet areszt. „Okoliczności sprawy stwarzają realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Romanowskiego, co uzasadnia wniosek o jego zatrzymanie, a następnie niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania” – poinformowała prokuratura. Co takiego zrobić miał poseł PiS?

Ustawa niekonstytucyjna. TK w sprawie Wąsika i Kamińskiego

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa, przyjęta przez Sejm w czasie, gdy marszałek Sejmu nie dopuścił do udziału w obradach posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jest niekonstytucyjna. Prowadząca posiedzenie TK sędzia Krystyna Pawłowicz stwierdziła, że spodziewając się ze strony Sejmu obstrukcji działań Trybunału, wycofuje się on z wcześniejszej decyzji o wezwaniu szefa Kancelarii Sejmu oraz komendanta Straży Marszałkowskiej. W kolejce na rozpatrzenie czeka kilkanaście kolejnych ustaw.

Prezydent powołał nowych sędziów. Jedno nazwisko wywołało burzę

Prezydent Andrzej Duda powołał na sędziów Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych 60 osób. Wśród nowo powołanych sędziów jest Mikołaj Pawlak, były Rzecznik Praw Dziecka, także były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pawlak został sędzią Sądu Rejonowego w Skierniewicach. W ostatnim czasie Pawlak zeznawał przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, gdzie oświadczył, że przygotował wstępną wersję umowy w sprawie przekazania CBA środków na zakup Pegasusa.

Tak służby mają bronić naszej wschodniej granicy

Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu usprawnienie działań Sił Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Projekt ustawy przewiduje nadanie policji uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach wymagających obrony nienaruszalności granicy państwowej. Jednym z nowych elementów jest też rozszerzenie katalogu środków przymusu bezpośredniego. Co teraz będzie wolno służbom?