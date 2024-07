Według najnowszych danych z raportu "Defence Expenditure of NATO Countries" na rok 2024, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej liczą 216,1 tysięcy personelu wojskowego. To plasuje Polskę na trzecim miejscu pod względem liczebności armii w NATO, wyprzedzaną jedynie przez Turcję i Stany Zjednoczone. Turcja dysponuje 481 tysiącami żołnierzy, natomiast USA posiadają imponującą liczbę 1 300,2 miliona personelu wojskowego.

Za Polską plasuje się Francja z 204,7 tysiącami żołnierzy, a następnie Niemcy z 185,6 tysiącami. Kolejne miejsca zajmują Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Kanada i Rumunia, których liczebność wojskowa wynosi odpowiednio 171,4 tysiąca, 138,1 tysiąca, 117,4 tysiąca, 110,8 tysiąca, 77,1 tysiąca oraz 66,6 tysiąca personelu wojskowego.

Siły zbrojne ponad 200 tysięczne

Minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił w czerwcu, że Siły Zbrojne RP liczą już 200 tysięcy żołnierzy. Według szczegółowych danych z interpelacji posła Mariusza Błaszczaka, na które odpowiedział wiceminister Paweł Bejda, na 31 marca 2024 roku zawodową służbę wojskową pełniło niemal 140 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 135 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz ponad 4800 żołnierzy w trakcie kształcenia. Ponadto, ponad 18 tysięcy osób odbywało dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a liczba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wynosiła ponad 39 800.

Od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku szkolenie podstawowe rozpoczęło ponad 6700 ochotników, a do zawodowej służby wojskowej powołano ponad 80 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe. W pierwszym kwartale 2024 roku do pełnienia zawodowej służby wojskowej powołano około 5500 nowych żołnierzy.