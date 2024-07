Ledwo złapaliśmy nieco oddechu po wielkiej epidemii, a już europejskie rządy szykują się na uderzenie kolejnego wirusa. Jako pierwszy zareagował rząd Finlandii, kupując dla swych mieszkańców tysiące szczepionek i zachęcając do ich przyjmowania. Również polski Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że trzeba zachować ostrożność, bo niebezpieczeństwo czai się w powietrzu.

Tym razem na celowniku światowych służb sanitarnych znalazł się wirus, o którym co prawda od lat wiele się mówi, ale dotychczas nie spowodował on wielkiej epidemii. Służby sanitarne jednak obawiają się, że może dojść do jego mutacji, która znów stanie się groźna dla ludzi.

Krajowa akcja szczepień. Te grupy najbardziej narażone

Jako pierwszy profilaktyczne kroki w walce z zagrożeniem, jakie niesie wirus ptasiej grypy, podjął rząd Finlandii, kupując 10 tysięcy dwudawkowych szczepionek i planując akcję szczepień. Udział w niej będą na razie brać jedynie osoby, które mają bezpośredni i częsty kontakt z ptactwem, co znów prowadzić może do zwiększenia prawdopodobieństwa przerzucenia się wirusa ze zwierząt na ludzi.

Nową szczepionkę przyjmować będą mogły jedynie osoby pełnoletnie, u których pojawia się zwiększone ryzyko zakażenia ptasim wirusem. W grupie tej znajdą się między innymi hodowcy drobiu, lekarze weterynarii, czy osoby pracujące na fermach futrzarskich, gdzie hodowane są norki oraz lisy. I choć na razie decyzja o zakupie przez państwo szczepionek zapadła jedynie w Finlandii, to o podobnym kroku myślą też rządy kilku innych europejskich państw oraz Stany Zjednoczone. Także polskie służby sanitarne nie pozostały głuche na płynące z Zachodu ostrzeżenia i wydały własny komunikat.

Wirus przerzuca się na ludzi. Na razie kilkaset zgonów

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, choć na razie wirus ptasiej grypy nie spowodował u ludzi wielkiej fali zarażeń, ale istnieje poważna obawa, iż tak może się stać.

„Wirusy grypy ewoluują i mogą zwiększać ryzyko przeniesienia na człowieka poprzez nabywanie mutacji w genomie. Istnieją zatem dwie formy ryzyka dla zdrowia ludzi spowodowane przez wirusy ptasiej grypy: infekcja rodzimą postacią wirusa ptasiej grypy oraz możliwość pojawienia się nowych szczepów pandemicznych bezpośrednio z wirusów ptasich lub z ich rekombinacji z ludźmi lub innymi wirusami zwierzęcymi” – ostrzega GIS.

Wirus ptasiej grypy odkryto w 1996 r w Chinach i Hongkongu. Od tego czasu, zgodnie z danymi podanymi przez WHO, od 2003 r. do 2022 r. na całym świecie zgłoszono 866 przypadków zakażeń A(H5N1) u ludzi, w tym 456 zgonów w 21 krajach, w tym 1 w Hiszpanii (wrzesień 2022 r.), 1 w USA (kwiecień 2022 r.) i 1 w Wielkiej Brytanii (grudzień 2021 r.), przypadki były bezobjawowe lub miały bardzo łagodne objawy i wszyscy mieli kontakt z zarażonymi ptakami potwierdzonymi ptasią grypą A(H5N1).