Po doniesieniach "GW" dot. Funduszu Sprawiedliwości posłanka KO Agnieszka Pomaska oraz europoseł PO Michał Szczerba zapowiedzieli złożenie do PKW wniosku o ponowne sprawdzenie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS za 2019 r. Ich zdaniem partia powinna stracić subwencję.

List Kaczyńskiego do Ziobry

Poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że przed wyborami w 2019 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński zwrócił się do Zbigniewa Ziobry "o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej". "Zwracam uwagę Pana Ministra, że przypadki, o których już w tej chwili mówi się w środowiskach naszej koalicji, o ile są prawdziwe, mogą przynieść fatalne skutki zarówno z punktu widzenia przebiegu kampanii, jak i ze względów związanych z jej rozliczeniem przed Państwową Komisją Wyborczą" - pisał Kaczyński w przytaczanym liście datowanym na 26 sierpnia 2019 r.

"Do tej pory bardzo często podkreślano, że zdarzenia związane z Funduszem Sprawiedliwości obciążają Solidarną (obecnie Suwerenną - PAP) Polskę. A my dzisiaj jasno mówimy i mamy na to dowody, że to, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości, obciąża tak samo Zbigniewa Ziobrę, jak i Jarosława Kaczyńskiego, i premiera (Mateusza - PAP) Morawieckiego" - mówiła na konferencji prasowej posłanka KO Agnieszka Pomaska, wskazując, że również b. premier kierował do Ziobry pismo ws. wyjaśnienia wątpliwości dotyczących funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. "Nie mamy żadnych informacji, żeby doczekał się odpowiedzi" - dodała.

KO składa wniosek do PKW

Pomaska zapowiedziała, że wraz z europosłem Michałem Szczerbą złoży do PKW wniosek o zbadanie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS za 2023 r., ale także o wznowienie postępowania ws. zaakceptowanego już sprawozdania za 2019 r. "Jarosław Kaczyński potwierdził, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości były wydatkowane na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. To po pierwsze powinno skutkować odebraniem subwencji Prawu i Sprawiedliwości, ale naszym zdaniem (...) być może powinno to również prowadzić do zwrotu dotychczasowo pobranych pieniędzy z budżetu państwa" - powiedziała.

Powołując się na przepisy Kodeksu wyborczego, europoseł PO Michał Szczerba podkreślał, że środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego. "Pojawiają się pytania, czy te wybory parlamentarne i późniejsze prezydenckie były wyborami równymi i uczciwymi, czy gdyby nie ten zastrzyk środków poza funduszem wyborczym, to rozstrzygnięcia kampanii mogłyby być znacząco inne" - powiedział.

Cytowany przez "GW" list został znaleziony u b. wiceszefa MS Marcina Romanowskiego odpowiedzialnego za dysponowanie pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Jak podała gazeta, funkcjonariusze ABW weszli do jego mieszkania w marcu tego roku w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.(PAP)

