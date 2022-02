Konferencja prasowa Zbigniewa Ziobry i Sebastiana Kalety po ogłoszeniu wyroku TSUE w sprawie polskiej skargi na mechanizm warunkowości uczyniła jawnym to, co wydawało się coraz bardziej prawdopodobnym już od co najmniej tygodnia – stoimy u progu prawdopodobnego rządowego przesilenia. Szansa na rozpad koalicji między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością wydaje się większa niż kiedykolwiek wcześniej. Co za tym idzie – również scenariusz przyspieszonych wyborów zdaje się poważniejszy niż dotąd.

Piotr Trudnowski, szef Klubu Jagiellońskiego Minister sprawiedliwości mówił w środę o „historycznym błędzie Mateusza Morawieckiego”, który nie posłuchał Solidarnej Polski ws. mechanizmu warunkowości. Jego zastępca Sebastian Kaleta zakończył spotkanie z dziennikarzami obrazowym porównaniem, że „wobec przemocy prawnej i politycznej Unii Europejskiej Solidarna Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości do walki przystępują z podniesioną gardą” i ezopową puentą: „Jesteśmy w rządzie, ale różne sytuacje w polityce są nieprzewidywalne”.