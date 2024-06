Abonament telewizyjny pójdzie do kosza, a do Chin będziemy mogli pojechać na wycieczkę bez wizy – to tylko niektóre z decyzji, jakie zapadły w polityce w minionym tygodniu. Gorąco zrobiło się też wokół immunitetu Mariusza Błaszczaka i Michała Wosia, a za to Donald Tusk ujawnił, jak jego zdaniem wyglądać będzie to, co zostanie z Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mijający tydzień w polityce obfitował w wiele ciekawych decyzji i to nie tylko personalnych, ale również takich, które mogą mieć wpływ na przyszłość kraju. Działo się zarówno w rządzie, jak i w Sejmie oraz w...Chinach.

Lewica się sypie

Rada Krajowa partii Razem zdecydowała, że jej władze powinny rozpocząć dyskusję z władzami klubu Nowej Lewicy na temat dalszej współpracy. Politycy Razem nie chcą co prawda na razie opuszczać koalicjantów, ale stawiają warunku. Uznali, iż złe wyniki wyborcze pokazały głęboki kryzys, w którym znajduje się dziś projekt Lewicy. W opinii Rady rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców, a kluczowe postulaty, z którymi Lewica szła do wyborów w 2023 roku, nie są realizowane.

Sztandarowa inwestycja PiS pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury i rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienia wskazując na nieprawidłowości w Urzędzie Morskim w Gdyni i Ministerstwie Infrastruktury. W wyniku złożonych zawiadomień, w jednej sprawie zostało wszczęte śledztwo, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku, a właściwy rzecznik dyscypliny finansów publicznych wystąpił z wnioskiem o ukaranie do Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej.

Likwidacja abonamentu, reforma KRRiT, nowy sposób powoływania władz mediów publicznych i likwidacja Rady Mediów Narodowych - to główne proponowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego założenia nowej ustawy medialnej. Rada proponuje likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Nie oznacza to jednak wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Założenia opierają się na przyznaniu gwarancji środków na realizację misji publicznej w wysokości co najmniej 0,09 proc. PKB rocznie.

Prezydent Andrzej Duda przywiózł z Chin prezenty

Efektem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach jest nie tylko zniesienie wiz dla Polaków, którzy zamierzają udać się do tego kraju na 15-dniową wycieczkę, ale też ważne porozumienia gospodarcze. Podpisano m.in. porozumienie w sprawie planu pracy w zakresie wyznaczania stref i regionalizacji w odniesieniu do występowania ognisk HPAI. Obecnie wystąpienie choroby w dowolnym regionie kraju skutkuje zakazem eksportu produktów drobiarskich z całej Polski. Dzięki podpisanej umowie zakazy handlu miały zastosowanie tylko do regionów, w których potwierdzono zachorowania u drobiu. W ten sposób producenci unikną potencjalnych strat ekonomicznych związanych z występowaniem tej choroby.

Michał Woś bez immunitetu. A co z Mariuszem Błaszczakiem?

W piątek Sejm przegłosował uchylenie immunitetu posłowi PiS, Michałowi Wosiowi, by prokuratorzy mogli postawić mu zarzuty. Prokuratura Krajowa wnioskowała o zgodę na pociągnięcie Wosia do odpowiedzialności karnej w związku ze śledztwem ws. zakupu przez CBA oprogramowania Pegasus ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Do Sejmu trafił również wniosek o uchylenie immunitetu byłemu szefowi resortu obrony, Mariuszowi Błaszczakowi, a jest to wynik pozwu, jaki przeciwko politykowi złożył generał Tomasz Piotrowski. Zarzuca on swemu byłemu szefowi, że obarczając go odpowiedzialnością za działania wojska w czasie, gdy pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta, naraził generała na utratę zaufania.

Donald Tusk zdecydował o przyszłości CPK

W Baranowie, między Łodzią a Warszawą, powstanie nowe lotnisko i będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie - zapowiedział w środę premier Donald Tusk. Jak dodał, rząd rezygnuje z koncepcji budowy linii kolejowych, przecinających się w Baranowie.