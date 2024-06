Czy od 1 lipca 2024 r. wszyscy posiadacze kur muszą zarejestrować swoje zwierzęta w komputerowej bazie? Takie informacje pojawiły się w przestrzeni medialnej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia przepisy.

"Nie jest prawdą, że od 1 lipca 2024 r. wszyscy posiadacze kur, niezależnie od skali produkcji, muszą zarejestrować swoje zwierzęta w komputerowej bazie prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - odpowiedziała Agencja zapytana przez PAP. Dodano, że w Polsce z obowiązku rejestracji u powiatowych lekarzy weterynarii, jak i w konsekwencji w ARiMR, zwolnione są podmioty posiadające drób na własne potrzeby.

Obowiązek rejestracji zakładów drobiu w bazie ARiMR

"Od 6 stycznia 2023 r. istnieje, co prawda obowiązek rejestracji zakładów drobiu w komputerowej bazie ARiMR, co jest realizowane zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zakłady drobiu posiadały trzymiesięczny okres przejściowy na wykonanie tego obowiązku, który upłynął 6 kwietnia 2023 r." - skomentowała Agencja. Zaznaczyła jednak, że warunkiem do rejestracji zakładu drobiu w bazie jest wcześniejsza rejestracja lub zatwierdzenie przez powiatowego lekarza weterynarii, jak również uzyskanie przez zakład weterynaryjnego numeru identyfikacji.

Podmioty, które nie mają takiego obowiązku, nie posiadają numeru WNI i nie znajdują się w rejestrze lekarza weterynarii, nie podlegały i nie podlegają rejestracji - podkreśliła ARiMR.

Pogłoski o rejestrze kur w bazie ARiMR

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiły się pogłoski, że od 1 lipca br. wszyscy posiadacze kur, niezależnie od skali hodowli, będą musieli zarejestrować kury w systemie ARiMR, co miałoby na celu poprawę zdrowia zwierząt oraz zapewnienie lepszego monitoringu hodowli.