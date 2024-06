W mediach zrobiło się głośno o nowym spocie Prawa i Sprawiedliwości, na którym widzimy młodych czarnoskórych mężczyzn. W tle przemawia Donald Tusk mówiący o tym, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Prawnicy, politycy i działacze społeczni mówią wprost: to jest rasizm.

Prawo i Sprwiedliwość opublikowało spot, którego podpis brzmi "Czemu się nie uśmiechacie". Na klipie widać czarnoskórych mężczyzn - stojących przy przystanku autobusowym, na dworcu kolejowym, widzimy też człowieka skaczącego po aucie i kogoś, kto szamoce się policją. Wszystko to jest przerywane słowami Donalda Tuska o migrantach.

"Jesteście rasistami" - w sieci zawrzało

W sieci po publikacji tego spotu zawrzało. Alicja Defratyka, ekonomistka, napisała wprost "Jesteście rasistami". Patryk Janczewski, prawnik, przytoczył artykuł 13. Konstytucji, który mówi o tym, że zakazane jest istnienie partii politycznych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową.

"Zero programu, zero pomysłów, zero racjonalnych propozycji. W zamian za to jest znana już im taktyka - rasizm i dezinformacja" - podała z kolei Aleksandra Kot, radna miasta Krakowa.

Zawiadomienie do prokuratury

Magdalena Biejat powiedziała dzisiaj w Sejmie, że składa zawiadomienie do prokuratury na podstawie art. 256 i 257 Kodeksu karnego. - Nie ma naszej zgody na szerzenie przez PiS nienawoiści do osób o innym kolorze skóry i innej przynależności etnicznej. Te osoby tu mieszkają, studiują, pracują, płacą podatki i składki. Mają prawo do szacunku - przekazała Magdalena Biejat.

- W demokratycznym państwie prawa nie ma miejsca na rasistowskie szczucie i budzenie nienawiści. Wzywanie do opamiętania wyraźnie nie wystarcza, odbija się od naszych prawicowych, konserwatywnych kolegów i koleżanek jak groch od ściany, bo uważają, że politycznej grze wszystko jest dozwolone - dodała przedstawicielka partii Razem.