Rząd przyjął propozycję wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na poziomie co najmniej 106,78% w 2025 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78% w 2025 r. Prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok. 28,1 mld zł.