W czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego 27. państw członkowskich wybrało 720 deputowanych. Polska jest piątym z kolei państwem członkowskim z największą ilością posłów. Jaki jest podział mandatów w Parlamencie Europejskim? Jak wygląda nowy układ sił?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kogo wybieraliśmy?

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego do zagospodarowania było 720 mandatów. To o piętnaście więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. Kadencja wybranych w czerwcu eurodeputowanych będzie trwała pięć lat i zakończy się w 2029 r. Polska jest piątym z kolei państwem członkowskim z największą ilością posłów. Nasz kraj będzie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego reprezentowany przez 53. deputowanych.

Kiedy głosowały państwa członkowskie?

W niedzielę, 9 czerwca 2024 r., wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w dwudziestu państwach członkowskich. Do urn poszli w ten dzień mieszkańcy:Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji i Węgier. Nieco wcześniej, w czwartek, 6 czerwca głosowali Holendrzy, a w piątek, 7 czerwca do urn poszli Irlandczycy. W sobotę, 8 czerwca wybory odbywały się w Słowacji oraz na Łotwie i Malcie. Czesi i Włosi mieli dwa dni na oddanie głosów. Nasi południowi sąsiedzi wybierali eurodeputowanych w piątek i sobotę, natomiast mieszkańcy Italii poszli do urn w sobotę i niedzielę.

Podział mandatów w Parlamencie Europejskim – kraje członkowskie

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. Mandaty według kraju w kadencji 2024-2029 są następujące:

Austria – 20,

Belgia – 20,

Bułgaria – 17,

Chorwacja – 12,

Cypr – 6,

Czechy – 21,

Dania – 15,

Estonia – 7,

Finlandia – 15,

Francja – 81,

Grecja – 21,

Hiszpania – 61,

Holandia – 31,

Irlandia – 14

Litwa – 11,

Luksemburg – 6,

Łotwa – 9,

Malta – 6,

Niemcy – 96,

Polska – 53,

Portugalia – 21,

Rumunia – 33,

Słowacja – 15,

Słowenia – 9,

Szwecja – 21,

Węgry – 21,

Włochy – 76.

Podział mandatów w Parlamencie Europejskim – partie polityczne

Efektem czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego jest nowy układ sił. Podział mandatów na poszczególne partie polityczne jest następujący:

EPP – Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) – 186,

S&D – Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim – 135,

RE – Grupa Renew Europe – 79,

G/EFA – Grupa Zielonych / Wolny Sojusz Europejski – 53,

ECR – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – 73,

ID – Grupa Tożsamość i Demokracja – 58,

GUE/NGL – Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim – 36,

NI – Niezrzeszeni – 45,

Inni – Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej z grup politycznych ustępującego Parlamentu – 55.