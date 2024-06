Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zapowiedział, że w czwartek o godz. 15 Andrzej Duda dokona zmian w kierownictwie swojej Kancelarii.

Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta RP

W poniedziałek Grażyna Ignaczak-Bandych poinformowała, że poprosiła prezydenta Andrzeja Dudę o odwołanie z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta RP. Jak wówczas przekazała, prezydent przychylił się do jej prośby. Według nieoficjalnych informacji nową szefową KPRP ma zostać minister w KPRP Małgorzata Paprocka.

Spekulacje o konflikcie w KPRP adresowane przez Mastalerka

Mastalerek został zapytany w środę na antenie Polsat News, czy to z powodu konfliktu z nim Ignaczak-Bandych odchodzi z KPRP. "Ja jestem bezkonfliktowym człowiekiem, staram się współpracować z każdym" - odpowiedział minister i zaprzeczył, że był w sporze z Ignaczak-Bandych.

Zapowiedź zmian w Kancelarii Prezydenta RP

"Jutro o godz. 15 będą zmiany w Kancelarii Prezydenta. Nie wiem jakie, dlatego że to prezydent o nich poinformuje. To prezydent decyduje o swoich współpracownikach, o ministrach, ma do tego jedyny mandat w Polsce, może mieć jakich chce współpracowników, a ja robię wszystko, żeby być jak najlepszym współpracownikiem" - oświadczył.(PAP)

Autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ ann/ mhr/