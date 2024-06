W Sejmie szykują się wielkie powroty, a w ławach poselskich zobaczymy nazwiska, które w ostatnich latach budziły wiele emocji. Ponownie pojawi się między innymi Anna Paluch z PiS, znana ze swych perypetii z mieszkaniem komunalnym, czy Krzysztof Mieszkowski, niegdyś wyrazisty polityk Nowoczesnej. Kogo jeszcze nowego zobaczymy w Sejmie?

Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły dobre wieści nie tylko dla 53 nowych europosłów, ale też dla 26 polityków, którym pół roku temu nie udało się dostać do Sejmu. Powrócą naprawdę wielkie i znane nazwiska.

Wielkie zmiany w Sejmie. Tłum nowych posłów

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego startowało bardzo wielu posłów krajowych i dość duża ich grupa pojedzie do Brukseli, a obejmując nowe stanowiska, zwolnią miejsca tym swym koleżankom i kolegom, którym w październikowych wyborach zabrakło nieco głosów. Do największych zmian dojdzie w klubie Koalicji Obywatelskiej, który do PE wprowadził aż 12 posłów.

I dzięki temu w Sejmie znów zobaczymy Krzysztofa Mieszkowskiego, znanego i głośnego niegdyś posła Nowoczesnej, który otrzyma mandat po Bogdanie Zdrojewskim. Z kolei Martę Wcisło zastąpi Bożena Lisowska, a Michała Szczerbę Magdalena Roguska. Kolejny polityk Nowoczesnej, czyli niegdysiejszy poseł, Jerzy Meysztowicz zajmie miejsce Bartłomieja Sienkiewicza, zaś na fotelu zajmowanym przez Jacka Protasa zasiądzie Katarzyna Królak.

Mirosławę Nykiel zastąpi Maciej Tomczykiewicz, w miejsce Jagny Marczułajtis-Walczak do Sejmu wejdzie Aleksandra Kot z Nowoczesnej, a Marcina Kierwińskiego zastąpi Maria Koźlakiewicz. Na tym nie kończą się zmiany w KO, bowiem do Sejmu powróci Krzysztof Piątkowski, który objąć ma mandat po Dariuszu Jońskim, a w miejscu Kamili Gasiuk-Pihowicz zobaczymy Mariusza Popielarza. Za Borysa Budkę do Sejmu wejść powinna natomiast Urszula Koszutska, a za Bartosza Arłukowicza -Barbara Grygorcewicz.

Do Sejmu wraca Anna Paluch

Do niemałych przetasowań dojdzie też w klubie PiS, gdzie znów zobaczymy między innymi Annę Paluch, o której głośno zrobiło się przed rokiem, gdy na jaw wyszło, iż ówczesna posłanka, całkiem nieźle zarabiając, za grosze wynajmuje mieszkanie komunalne. Teraz wrócić ma do Sejmu, zajmując miejsce po europośle Arkadiuszu Mularczyku.

W miejsce Macieja Wąsika wejść ma Wioletta Kulpa, a do Sejmu wróci też Włodzimierz Tomaszewski, który obejmie mandat po Waldemarze Budzie. Kolejny sejmowy powrót to Jarosław Krajewski, który zastąpi Małgorzatę Gosiewską. Do PE dostał się również Michał Dworczyk, a za niego w Sejmie pojawi się Grzegorz Macko, zaś za Marlenę Maląg – Lidia Czechak. Piotra Mullera zastąpi Michał Kowalski, a Jacka Ozdobę – Rafał Romanowski, który już dwukrotnie wchodził w zastępstwie: raz do Sejmu za Łukasza Szumowskiego, a drugi raz do Parlamentu Europejskiego za Zbigniewa Kuźmiuka.

Kto z Konfederacji i Lewicy zasiądzie w Sejmie

Z Sejmu zniknie też dwóch znanych posłów Konfederacji, czyli Grzegorz Braun i Stanisław Tyszka. Pierwszego z nich zastąpi Michał Połuboczek, a drugiego Krzysztof Szymański. Z Sejmem pożegna się też dwóch posłów Trzeciej Drogi, czyli Krzysztof Hetman i Michał Kobosko, a w ich miejsce wejdą, kolejno: Henryk Smolarz i Bożenna Hołownia. Lewica pożegna w Sejmie Joannę Scheuring-Wielgus, którą zastąpi Piotr Kowal i Krzysztof Śmiszka, na którego miejsce wejdzie Marta Stożek.