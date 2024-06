Szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Michała Dworczyka (PiS) do odpowiedzialności karnej - podała w piątek rzecznik PG prok. Anna Adamiak. Sprawa dotyczy śledztwa ws. nieuprawnionego dostępu do skrzynki mailowej.