W ocenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego trzeba przede wszystkim głosować na osoby, które są "jedynkami" na listach, a tam gdzie jest szansa na dwa mandaty, także na "dwójki". Są ci, którzy walczą na pierwszej linii i są ci, którzy wspierają - dodał.

Kaczyński o znaczeniu aktywności w Parlamencie

Kaczyński na konferencji prasowej w Warszawie powiedział, że "nie liczą się wielkie kampanie, ogromne billboardy (...) liczy się, to, kto potrafi coś w Parlamencie zrobić".

Fotygę wyróżniono za kluczową rolę w UE

"Jeśli chodzi o panią b. minister spraw zagranicznych Annę Fotygę, panią europoseł to ona tak bardzo potrafi, że mimo kordonu sanitarnego wokół nas, nie takiego pełnego jak wobec tych, którzy są na prawo od nas, ale jednak też istniejącego, pani minister są powierzane bardzo ważne funkcje w Unii Europejskiej, bardzo ważne przedsięwzięcia, które świetnie realizuje" - ocenił prezes PiS, nawiązując do obecnej na konferencji Fotygi, która jest „jedynką” na pomorskiej liście PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Znaczenie skutecznych przedstawicieli w PE

"Jesteśmy przed niezwykle ważną kadencją PE, gdzie będą decydowały się sprawy zasadnicze, stąd te osoby, które potrafią coś zrobić. A Anna Zalewska też potrafiła wiele zdziałać (...) To osoba bardzo skuteczna i takie osoby są nam bardzo potrzebne" - podkreślił. Zalewska jest "jedynką" na liście PiS w okręgu dolnośląsko-opolskim.

Priorytet głosowania na czołowe osoby na listach

Kaczyński powiedział, że "trzeba przede wszystkim głosować na osoby wskazane na +jedynkach+, a tam gdzie jest szansa na dwa mandaty, także na +dwójkach+". "Wszystko inne to wsparcie. Są ci, którzy walczą na pierwszej linii, i są ci, którzy wspierają" - powiedział. (PAP)

Autor: Olga Łozińska, Daria Kania

