Najwyższa emerytura wypłacana jest na Śląsku. Mężczyzna co miesiąc otrzymuje ponad 48 tys. zł. Jego staż pracy wynosi 62 lata. Wśród kobiet najwyższe świadczenie – ponad 37 tys. zł pobiera mieszkanka woj. kujawsko-pomorskiego – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Zwrócił uwagę, że żaden przepis nie reguluje obowiązku przejścia na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Z danych ZUS wynika, że po tegorocznej waloryzacji świadczeń znacząco wzrosła liczba osób pobierających emerytury powyżej 7 tys. zł brutto.

Wysokie emerytury w 2023 r.

W marcu 2023 r. wynosiła ona 258,8 tys., a w marcu tego roku osiągnęła 473 tys., czyli jest wyższa o 82,7 proc. Emerytury ponad 10 tys. zł brutto pobiera 91,3 tys. osób, w tym 3,7 tys. świadczeniobiorców, których świadczenie przekracza 15 tys. zł brutto.

"Osoby otrzymujące wysokie emerytury to seniorzy, którzy odłożyli decyzję o zakończeniu pracy na później. Odznaczają się oni bardzo długim stażem pracy. Nie bez znaczenia były także ich zarobki" – powiedział rzecznik ZUS.

Najwyższe emerytury z ZUS

Najwyższą emeryturę wypłaca ZUS na Śląsku. "Mężczyzna co miesiąc otrzymuje świadczenie w wysokości ponad 48 tys. zł. Jego staż pracy to 62 lata. Przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Nieco mniejsze świadczenie otrzymuje mężczyzna z Warszawy. Może on liczyć na emeryturę w wysokości około 40 tys. Karierę zawodową zakończył w wieku 85 lat. Może pochwalić się stażem pracy, który wynosi 59 lat" – poinformował rzecznik ZUS.

Zaznaczył, że wśród rekordzistów są też kobiety. "Przykładem jest mieszkanka woj. kujawsko-pomorskiego. ZUS przekazuje jej co miesiąc ponad 37 tys. zł. Kobieta przeszła na emeryturę w wieku 81 lat. Jej staż pracy to 61 lat" – dodał Żebrowski.

Emerytura nie jest przymusem

Zwrócił uwagę, że żaden przepis nie reguluje obowiązku przejścia na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, który w Polsce dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

"Emerytura to prawo, przywilej, a nie przymus. Jest to indywidualna decyzja każdej osoby, kiedy po osiągnięciu odpowiedniego wieku sama zdecyduje, w którym momencie swojego życia chce skorzystać z przysługujących uprawnień emerytalnych" – przypomniał rzecznik.

Kalkulator emerytalny

Podkreślił, że decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej jest jedną z ważniejszych w życiu, dlatego warto podjąć ją świadomie. Zachęcił do skorzystania z pomocy doradcy emerytalnego.

"Zachęcamy, aby przed złożeniem wniosku i ostatecznym postanowieniu o przejściu na zasłużony odpoczynek porozmawiać z doradcą emerytalnym, który nie tylko wyliczy w kalkulatorze emerytalnym przewidywaną wysokość emerytury, ale również po przeprowadzeniu symulacji poinformuje, o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy pracować dłużej. Doradzi także, kiedy najkorzystniej przejść na świadczenie" – dodał Żebrowski.

Autorka: Karolina Kropiwiec