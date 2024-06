Konkurencyjność Starego Kontynentu, wielkie projekty infrastrukturalne, usługi bankowe, ubezpieczeniowe, rynek kapitałowy, technologie – tym od poniedziałku będzie żył Sopot.

W dzień po wyborach do europarlamentu na Europejskim Kongresie Finansowym nie może zabraknąć dyskusji o przyszłości Europy. Ten temat będzie się przewijał w wielu wystąpieniach, ale szczególny charakter będą miały dwa wydarzenia.

Pierwszym będzie inauguracyjna sesja pt. „Przyspieszenie Europy. Jak zwiększyć inwestycje na rzecz konkurencyjności i wzrostu?”. Tomasz Marciniak i Sven Smit z McKinsey & Company będą mówić o wyzwaniach na podstawie raportu przygotowanego przez McKinsey Global Institute w oparciu o badanie obejmujące przedstawicieli ok. 1000 europejskich korporacji oraz analizę sytuacji rynkowej w poszczególnych sektorach. Wynika z niego, że pozycja naszego kontynentu opiera się w dużej mierze na zaawansowaniu przemysłowym, ale zmieniająca się sytuacja geoekonomiczna ujawnia słabości Europy. Jeśli nie podejmie się określonych działań na szeroką skalę w kluczowych dziedzinach, wszyscy poniesiemy znaczne, realne koszty.

Uczestnicy sesji będą próbowali odpowiedzieć na fundamentalne pytania. Ile Europa ma do nadrobienia pod względem konkurencyjności i potencjału wzrostu w porównaniu z Azją? Jak możemy wykorzystać doświadczenia amerykańskie? Czy wynieśliśmy jakąkolwiek lekcję z szokowych i trudnych wydarzeń, z których następstwami musimy się mierzyć, takich jak wojna w Ukrainie czy pandemia?

W inauguracyjnym spotkaniu wezmą udział Marta Penczar z Uniwersytetu Gdańskiego i Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej, a swoje opinie przedstawią też specjalni goście: Lech Wałęsa i Zbigniew Jagiełło.

Wśród kilkudziesięciu ważnych wydarzeń kongresu szczególną uwagę zwraca wystąpienie gościa specjalnego, zaproszonego przez spółkę BEST, prof. Timothy’ego Snydera z Uniwersytetu Yale poświęcone europejskiemu liberum veto. W nawiązaniu do polskich doświadczeń historycznych będzie on mówił o zagrożeniach wynikających z mechanizmu jednogłośnego podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej. Po wykładzie profesora w konwencji rozmowy przy kominku z gościem EKF rozmowę przeprowadzi Jan Krzysztof Bielecki, były premier RP, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego. Jejtemat to: „Co zrobić, aby kapitał wspierał demokrację?”.

Szczególną rolę podczas kongresu pełni format określany jako „okrągły stół EKF”. Będą trzy takie spotkania, poświęcone makroekonomii, technologii i ryzyku bankowemu. Tradycyjna debata prezesów nakreśli mapę wyzwań dla sektora bankowego.

EKF odbędzie się 10–12 czerwca w sopockim hotelu Sheraton. ©℗