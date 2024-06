Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej planuje przesłuchać w środę dwóch ostatnich świadków: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i b. prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Z ich dotychczasowych wypowiedzi wynika jednak, że obaj się nie pojawią i wnoszą o przesłuchanie w innym terminie, po wyborach do PE.

Członkowie rządu wezwani na komisję ds. afery wizowej

Daniel Obajtek nie stawił się na przesłuchanie w ubiegłym tygodniu, w związku z czym został ponownie wezwany na środę. Jarosław Kaczyński miał być natomiast ostatnim świadkiem zeznającym przed komisją. Termin jego przesłuchania już wcześniej wyznaczono na środę. Przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO) powiedział PAP, że w środę oczekuje obecności obu świadków tym bardziej, że obaj zostali skutecznie wezwani na posiedzenie. Wskazał, że jeśli prezes PiS nie pojawi się, komisja rozważy wniosek o ukaranie go karą porządkową. Natomiast jeżeli były prezes Orlenu po raz kolejny nie stawi się, komisja wystąpi nie tylko z wnioskiem o karę porządkową, ale także z wnioskiem o zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie.

"Jeśli obaj nie stawią się w środę, jako ostatni dzień przesłuchań zaplanowałem 7 czerwca w kolejności: Jarosław Kaczyński, Daniel Obajtek" - dodał Szczerba.

Obajtek i Kaczyński zobowiązani do stawiennictwa po zakończeniu kampanii wyborczej

W poniedziałek b. szef Orlenu, który kandyduje do PE z listy PiS na Podkarpaciu powiedział, że jest koniec kampanii, w związku z czym nie ma czasu, by się stawić na przesłuchanie przed komisją. W oświadczeniu opublikowanym na X w ub. tyg. Obajtek zadeklarował, że "oczekuje na udział w posiedzeniu komisji" po kampanii wyborczej.

Prezes PiS wniósł do komisji o zmianę terminu przesłuchania na czas po wyborach do PE. Uzasadnił to pobytem za granicą w ramach wypełniania swoich zobowiązań politycznych w trakcie kampanii wyborczej. Szczerba poinformował jednak, że wniosek Kaczyńskiego nie został uwzględniony.

Kaczyński przebywa we wtorek w Brukseli, gdzie spotkał się z rolnikami protestującymi przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Pytany, czy stawi się na przesłuchanie, odparł: "pojawię się, ale pod jednym warunkiem: że to nie będzie na zasadzie, że ktoś mnie będzie policją straszył".

Komisja badająca legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce

Komisja ds. tzw. afery wizowej bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r. (PAP)

kmz/ rbk/ par/