Przewodniczący komisji ds. tzw. afery wizowej Michał Szczerba (KO) oświadczył, że termin przesłuchania prezesa PiS przed komisją nie zostanie zmieniony, a nieusprawiedliwiona absencja Jarosława Kaczyńskiego zostanie ukarana. Szczerba wskazał kolejny możliwy termin przesłuchania, 7 czerwca.

Przewodniczący PiS próbuje przełożyć termin przesłuchania w sprawie afery wizowej

Prezes PiS, wezwany na środę 5 czerwca przed komisję ds. tzw. afery wizowej, wniósł do Szczerby o zmianę terminu przesłuchania na czas po wyborach do PE. Uzasadnił to pobytem za granicą w ramach wypełniania swoich zobowiązań politycznych w trakcie kampanii wyborczej. O wniosku Kaczyńskiego poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Kategoryczne stanowisko komisji wobec wniosku Kaczyńskiego i ewentualne konsekwencje

Przewodniczący komisji wizowej oświadczył na X, że wniosek Kaczyńskiego nie został uwzględniony.

"Obajtkoza, czyli uporczywe niestawiennictwo jest zaraźliwe. Nie będzie zmiany terminu! Komisja będzie czekała na posła Kaczyńskiego w środę o 10.00. Nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana. Nie do obrony jest tłumaczenie się interesem partii PiS" - napisał Szczerba.

Załączył do wpisu odpowiedź na wniosek Kaczyńskiego. Szczerba podał w nim, że ewentualne niestawiennictwo w wyznaczonym terminie będzie uznane przez komisję za nieusprawiedliwione, co oznacza wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie prezesa PiS karą porządkową.

Szczerba dodał, że - jeśli świadek nie stawi się - komisja rozważy też wniosek do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie go na kolejny termin przesłuchania - 7 czerwca godz. 9.

Wezwania dla Kaczyńskiego i Obajtka przed komisję i ich odpowiedzi

Komisja ds. tzw. afery wizowej wezwała Kaczyńskiego na godz. 10 w środę 5 czerwca. Następnie, na godz. 15, został wezwany b. prezes Orlenu. Daniel Obajtek napisał w poniedziałek na X, że "nie będzie brać udziału w cyrku Koalicji Obywatelskiej". Oświadczył, że jego pełnomocnik jest w kontakcie z komisją i że czeka na wyznaczenie kolejnego terminu przesłuchania.

Michał Szczerba poinformował w poniedziałek na X, że wezwanie dla Obajtka dostarczone przez policję odebrał jego pełnomocnik. Zdaniem Szczerby oznacza to skuteczne wezwanie świadka. "Stawiennictwo jest obowiązkowe. W przypadku dalszego uporczywego uchylania się od zeznań, komisja złoży w środę wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie" - napisał Szczerba. W rozmowie z TVP Info Szczerba powiedział, że jeżeli Obajtek nie pojawi się na posiedzeniu komisji w środę, złożony zostanie również wniosek o doprowadzenia go na kolejne posiedzenie, które odbędzie się 7 czerwca. (PAP)

