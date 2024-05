Sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej planuje dziś przesłuchanie byłych prezesów Orlenu i Grupy Azoty: Daniela Obajtka i Tomasza Hinca. Problem w tym, że były prezes Orlenu planuje pojawić się na komisji dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Komisja śledcza ds. afery wizowej - przesłuchanie Obajtka i Hinca

Obajtek: nie będę "małpą w cyrku"

"Nie będę małpą w cyrku Michała Szczerby" — napisał na platformie X były prezes Orlenu Daniel Obajtek. W oświadczeniu zaznaczył, że nie pojawi się na zaplanowanym na wtorek przesłuchaniu przed komisją śledczą ds. afery wizowej. "Będę do dyspozycji po wyborach" — poinformował polityk PiS.

W poniedziałkowym wpisie na platformie X Obajtek zaprezentował oświadczenie dotyczące jego obecności na wtorkowym posiedzeniu komisji ds. afery wizowej. Polityk poinformował, że według niego wezwanie nie zostało skutecznie doręczone, a próba przesłuchania go na 1,5 tygodnia przed wyborami do europarlamentu to "element gry politycznej i próba zohydzenia jego osoby".

Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r. Jeśli Obajtek nie pojawi się na dzisiejszym posiedzeniu, komisja to przedyskutuje.

Komisja śledcza ds. afery wizowej - transmisja

