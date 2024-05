Stwierdzenie "nic, co było dane, nie zostanie zabrane" było kłamstwem; obniżenie "czternastki" to dowód tego, że obecnie rządzący "dobrze rządzić nie potrafią" - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował przyjęte we wtorek rozporządzenie, zgodnie z którym tegoroczna 14. emerytura wynosić będzie 1780,96 zł brutto.

Wypowiedź lidera PiS na temat kryzysu finansowego i empatii władzy

"Ja pamiętam stwierdzenie: +nic, co było dane nie zostanie zabrane+, więc to jest kolejne kłamstwo. Jest to też skrajny objaw tego, że po pierwsze mamy od razu kryzys finansowy, bo jak oni dojdą do władzy, (...) to natychmiast nie ma pieniędzy" - powiedział lider PiS na konferencji prasowej w Nidzicy. "Dlaczego? To można się tylko domyślać" - dodał.

Zdaniem prezesa PiS oznacza to również "lekceważenie dla tej części społeczeństwa, która jest w gorszej sytuacji". Według Kaczyńskiego "to jest kwestia typu psychicznego tych ludzi u władzy, ich niezdolności do empatii".

W opinii szefa Prawa i Sprawiedliwości obniżenie kwoty czternastej emerytury to dowód tego, że obecnie rządzący "dobrze rządzić nie potrafią i ze względów intelektualnych i mentalnych". "To jest mentalność takich w istocie bardzo źle przygotowanych kulturowo do rządzenia (...) ludzi, którzy być może (...) kilka pokoleń muszą poczekać na to, by móc rządzić. Może ich prawnuki będą do tego zdolne, oni nie" - stwierdził Kaczyński.

Zasady wypłaty 14. emerytury przez rząd w 2024 roku

Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie określające, że wypłata 14. emerytury nastąpi we wrześniu 2024 r. Świadczenie wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura.

Według rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 14. emeryturę w pełnej wysokości, czyli 1780,96 zł brutto, otrzymają osoby, które pobierają emeryturę w wysokości do 2900 zł brutto.

Powyżej tej kwoty działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto.

Tzw. czternastkę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, w tym 6,4 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a 2,5 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

Zmiany w kwocie czternastej emerytury i jej wpływ na emerytów

W 2023 r. czternasta emerytura wynosiła 2650 zł brutto dla osób, które pobierały świadczenia do 2900 zł brutto. Oprócz podatku dochodowego czternastka jest też wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczała do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną lub o alimenty. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

jwo/ sdd/