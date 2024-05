Ponad pół miliarda złotych przelał ZUS na konta rodziców i opiekunów w ramach świadczenia 800 plus – wynika z danych udostępnionych PAP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie można składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej, PUE ZUS, a także przez portal Emp@tia.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć wniosek.

800 plus na nowy okres świadczeniowy

"ZUS rozpoczął wypłatę 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Pierwszy przelew na ponad pół miliarda złotych dotyczy osób, które będę otrzymywać pieniądze drugiego dnia każdego miesiąca. W poniedziałek ZUS przeleje kolejne środki na konta rodziców i opiekunów. W pierwszych dniach czerwca w ramach 800 plus trafi do nich ponad miliard złotych" – poinformował rzecznik zakładu Paweł Żebrowski.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie 800 plus?

"Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Dlatego warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia. Jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania" – podkreślił rzecznik. "Prawo do świadczenia będzie już tylko przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące od narodzenia dziecka" – dodał.

Komu przysługuje świadczenie 800 plus?

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieniła się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba było składać dodatkowego wniosku.

Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.