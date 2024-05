I tak, i nie, to zależy jak się ją wykorzysta. Przez kilka ostatnich lat sztuczna inteligencja bardzo się rozwinęła i nie dziwię się, że niektórzy mogą się jej obawiać. Każde nowe narzędzie może być użyte w dobrym lub złym celu. Dobrym użyciem może być medycyna, bo AI pomaga w np. diagnostyce, leczeniu, opracowywaniu nowych leków, czy chirurgii. Złym np. tworzenie Deepfake’ów, czyli fałszywe audio i wideo np. do dezinformacji oszustw, szantażu lub niszczenia reputacji.

Zadowolony jestem z faktu, że mam szybki telefon, dostęp do mediów i aplikacji, lecz może to być dla mnie również zagrożenie, bo ktoś może skraść moją tożsamość, użyć mojego wizerunku i głosu i wykorzystać ją przeciwko mnie. Jak? Np. nagrać o mnie fakeowy film np. jak obrażam kolegów lub wygłaszam złe słowa wobec nauczycieli, czy nawet jak wypowiadam o sobie krępujące informacje. Na szczęście dzisiaj mamy już możliwość zgłoszenia osób do serwisu np. „Tik Tok”, „Instagram” wtedy sama sztuczna inteligencja sprawdza i wyłapuje czy dany film naruszył czyjeś prawa. Lecz nie zmienia to faktu, że AI może być w takim celu bardzo groźne i takie korzystanie z sztucznej inteligencji jest bardzo złe. Mam nadzieję, że nikogo to nie spotka, a jeśli nawet, to serwis na tyle szybko wykasuje, zgłosi, zablokuje użytkownikowi konto, że nikt ze znajomych tego nie zobaczy, a uda ci się uniknąć krępujących faktów w szkole, które były fałszywe.

Robiąc research do tego artykułu dowiedziałem się że AI jest kilkukrotnie szybsze od ludzkiego mózgu, ale też zależy to od wielu czynników i w jakiej dziedzinie. Np. jest 10 razy szybsza w robieniu notatek niż lekarz, w matematyce przykładem może być tak zwany „Superkomputer”, który potrafi osiągnąć 200 petaflopsów (200 kwadrylionów operacji na sekundę), prędkość przesyłania danych w układach elektronicznych AI osiąga bliskiej prędkości światła co wynosi ok. 300 000 km/s co w porównaniu do mózgu człowieka jest to od 1–120m/s co jest znacznie wolniejsze. I wiem, że człowiek nie ma żadnych szans w starciu z komputerem, ale też wierzę, że te moce obliczeniowe pomogą szybciej znaleźć np. lekarstwa czy chronić środowisko. Elon Musk powiedział, że „Myślę, że będziemy mieli sztuczną inteligencję mądrzejszą od jakiegokolwiek człowieka pod koniec przyszłego roku”, dlatego uważam, że naukowcy czy muzycy mogą czuć się zagrożeni.

Niedawno ponad 200 artystów, w tym Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, podpisało protest, aby cyfrowe serwisy muzyczne zaprzestały wykorzystywania AI do tworzenia muzyki na podstawie ich utworów. Przykładem takiego negatywnego wykorzystania jest utwór „Heart On My Sleeve”, który powstał jako utwór stworzony przed Drake’a z The Weekndem, a tak naprawdę żaden z artystów nie zgodził się na współpracę, zaś sam utwór został stworzony przez AI i producenta muzycznego. Więc dla muzyków może być to ogromne zagrożenie, gdyż ich prawa autorskie mogą zostać naruszone. Z drugiej strony, AI dla muzyków może jednak być dobre, gdy użyją do np. tworzenia teledysków bądź pisania tekstów. Przykładem artystów, którzy chętnie korzystają ze sztuczniej inteligencji jest zespół rockowy „Guns N’ Roses”, którzy przerobili swój teledysk The General: „Jest pare starszych piosenek, które przerobiliśmy w trakcie lockdownu. Te utwory czekają na swoją premierę. Dodam, że są bardzo dobre dlatego nie mogę doczekać się ich premiery” powiedział Slash gitarzysta zespołu.

Podsumowując, AI niesie wiele dobrych funkcji, jak i złych. To od nas zależy, w jakich celach ich użyjemy. W 2016 roku grupa innowatorów, m.in. Stephen Hawking czy Elon Musk stworzyli 23 zasady, które chronią nas przed AI. Uważam, że ostatnia jest najważniejsza: „Nadejście zaawanasowanej AI może oznaczać poteżną zmianę w historii życia na ziemi. Powinniśmy się na to przygotować, podchodzić do tego wyzwania z troską i wykorzystywać odpowiednie zasoby”. ©℗

Rysunki wykonali:

Gabrysia Wólczyńska, 10 lat

Małgorzata Bogucka, 13 lat

Ala Lankosz, 10 lat

Wiktoria Głodek, 8 lat