Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował w poniedziałek w Brukseli, że w związku z udziałem Rosji w wojnie hybrydowej przeciw UE, w tym Polsce, podjął decyzję o nałożeniu restrykcji na poruszanie się dyplomatów rosyjskich po kraju.

Zapowiedź nowych ograniczeń dotyczących dyplomatów Rosji w Polsce

Szef MSZ zapowiedział, że ambasada rosyjska dostanie wkrótce notę w tej sprawie.

"Będą to decyzje zarówno, jeśli chodzi o samą ambasadę, jak również personel konsularny Federacji Rosyjskiej w Polsce" - poinformował.

Dyplomaci rosyjscy będą mogli się poruszać wyłącznie w ramach Mazowsza, a konsulowie jedynie w województwach, w których urzędują. Będzie to dotyczyło dyplomatów z wyjątkiem ambasadora.

Polska wśród państw UE ograniczających działania rosyjskich dyplomatów

Jak dodał Sikorski, Polska nie jest jedynym krajem UE, który wprowadził tego typu ograniczenia. Inne państwa UE już mają takie przepisy.

"Liczymy, że kolejne pójdą naszym śladem” – dodał Sikorski, podkreślając, że to decyzje, które leżą w gestii państw członkowskich.

Zatrzymania w Polsce w kontekście działań dywersyjnych z udziałem Rosji

Polska zmuszona była wprowadzić ograniczenia, zwłaszcza że ma dowody na to, że państwo rosyjskie bierze udział w autoryzowaniu dywersji także na terytorium naszego kraju. Podobną kampanię Rosja prowadzi w całej Unii Europejskiej.

"W Polsce już doszło do aresztowania człowieka, który o mało co nie przeprowadził ataku dywersyjnego, a są już kolejni podejrzani. Mamy nadzieję, że Federacja Rosyjska potraktuje to (restrykcje - PAP) jako bardzo poważny sygnał ostrzegawczy” – powiedział Sikorski.

Reakcja rzeczniczki rosyjskiego MSZ na zapowiedzi polskiego ministra

Polityk w poniedziałek wziął udział w posiedzeniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli.

Jak podała AFP, na zapowiedź Sikorskiego zareagowała rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa.

"Szczegóły na razie są nieznane. Zapowiedziano notę polskiego MSZ ze szczegółami podjętej decyzji. Kiedy ją otrzymamy, przeanalizujemy i podejmiemy w odpowiedzi działania, aby zachłystująca się rusofobią polska wierchuszka mocno pożałowała podjętych kolejnych antyrosyjskich kroków" - oświadczyła Zacharowa.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)

jowi/ kar/ amac/ wus/